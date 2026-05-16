18 de maio de 2026
VOLEIBOL

Time Jundiaí avança à final estadual Sub-19

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Equipe venceu Atibaia e garantiu vaga em Barretos

O Time Jundiaí garantiu classificação para a fase final estadual dos Jogos Abertos da Juventude no voleibol feminino Sub-19. A vaga foi conquistada após vitória por 2 sets a 1 sobre Atibaia, nesta semana, na decisão regional da competição.

A equipe jundiaiense apresentou bom desempenho coletivo e conseguiu controlar a partida com destaque para o saque e o bloqueio. O time também aproveitou os contra-ataques para construir a vitória e confirmar presença na etapa estadual, marcada para acontecer entre os dias 4 e 14 de junho, em Barretos.

Comandada pelo técnico Ademir Zamboni, a equipe atuou com Camila, Raissa, Giovanna, Clarice, Fernanda e Maju. As líberos Rayssa Ramos e Letícia também participaram da partida, além das atletas Livia Alves, Livia Ramos, Gabi, Alice, Ester e Duda, que entraram ao longo do confronto.

A comissão técnica ainda contou com o auxiliar Moacir Regra e o estagiário Ricardo. O Time Jundiaí disputa a competição com apoio da Prefeitura de Jundiaí e de patrocinadores parceiros da modalidade.

