18 de maio de 2026
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BRASILEIRÃO 2026

São Paulo visita Fluminense no Maracanã

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Rubens Chiri - São Paulo
Equipes se enfrentam pela 16ª rodada do Brasileirão com objetivos diferentes na tabela de classificação 
Equipes se enfrentam pela 16ª rodada do Brasileirão com objetivos diferentes na tabela de classificação 

Fluminense e São Paulo se enfrentam neste domingo (17), às 16h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto reúne duas equipes que buscam recuperação na competição e tentam ganhar força na disputa pelas primeiras posições da tabela. A partida terá transmissão da TV Globo e Premiere.

O São Paulo entra em campo pressionado após sequência irregular no campeonato. A equipe tenta melhorar o desempenho como visitante e somar pontos importantes fora de casa para se aproximar da parte superior da classificação nacional.

O Fluminense também chega ao duelo buscando reação. Jogando diante da torcida, o clube carioca aposta no fator casa para voltar a vencer e ganhar estabilidade na competição após oscilações nas últimas rodadas.

A expectativa é de casa cheia no Maracanã para mais um confronto entre clubes tradicionais do futebol brasileiro. O duelo pode influenciar diretamente a situação das equipes na tabela nesta reta do primeiro turno do Brasileirão.

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