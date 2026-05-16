Fluminense e São Paulo se enfrentam neste domingo (17), às 16h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto reúne duas equipes que buscam recuperação na competição e tentam ganhar força na disputa pelas primeiras posições da tabela. A partida terá transmissão da TV Globo e Premiere.

O São Paulo entra em campo pressionado após sequência irregular no campeonato. A equipe tenta melhorar o desempenho como visitante e somar pontos importantes fora de casa para se aproximar da parte superior da classificação nacional.

O Fluminense também chega ao duelo buscando reação. Jogando diante da torcida, o clube carioca aposta no fator casa para voltar a vencer e ganhar estabilidade na competição após oscilações nas últimas rodadas.