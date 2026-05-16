Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (16), às 21h, na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o Verdão tenta ampliar a vantagem na ponta da tabela diante de um adversário que busca aproximação do grupo de cima. A partida terá transmissão do SporTV e Premiere.

O Palmeiras chega para o confronto vivendo momento positivo no Brasileirão e contará novamente com o técnico Abel Ferreira à beira do campo após cumprir suspensão. A equipe alviverde soma 34 pontos e tenta manter a sequência de resultados para seguir isolada na liderança da competição.

Do outro lado, o Cruzeiro Esporte Clube tenta reagir na tabela e diminuir a distância para os primeiros colocados. O time mineiro aparece na parte intermediária do campeonato e vê o duelo fora de casa como oportunidade para ganhar confiança na sequência da temporada.