Um encontro entre a Prefeitura de Jundiaí e a Foxconn, referência mundial na terceirização de fabricação de eletrônicos, debateu o futuro de projetos voltados à inovação tecnológica e ao desenvolvimento de soluções para cidades inteligentes. A reunião contou com integrantes da administração municipal e executivos da empresa para discutir aplicações de inteligência artificial na gestão pública, com foco em áreas como mobilidade urbana, segurança, saúde e integração de dados. Segundo a Prefeitura, a proposta é ampliar o uso de tecnologia para modernizar serviços públicos e otimizar processos administrativos. A multinacional mantém unidade instalada em Jundiaí e já participou anteriormente de discussões relacionadas ao uso de inteligência artificial na administração pública municipal.

Câmara pressiona Itupeva

Vereadores de Itupeva intensificaram, nesta semana (12), cobranças à Prefeitura em áreas como saúde, habitação, segurança pública e mobilidade urbana. Durante a sessão, os parlamentares apresentaram requerimentos questionando a fila de espera para neuropediatria, atendimento de pacientes hipertensos, falhas no elevador do Centro de Especialidades. Em nota ao JJ, a Prefeitura de Itupeva afirmou que houve contratação de neuropediatra, implantação dos serviços e ampliação da equipe de saúde mental infantil. Sobre o elevador do Centro de Especialidades, informou que as falhas foram pontuais e já receberam manutenção. Segundo a administração, 43 pacientes realizam tratamento em unidades de referência da região com transporte garantido pela prefeitura.

STF já investigava filme sobre Bolsonaro

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), desde março apura o envio de emendas parlamentares destinadas a entidades ligadas à produtora do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A apuração ocorre após representações questionarem possíveis irregularidades na destinação de recursos públicos para organizações associadas à produção audiovisual. Entre os parlamentares citados estão Mário Frias (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF) e Marcos Pollon (PL-MS). Segundo o STF, os envolvidos foram acionados para prestar esclarecimentos sobre os repasses. Parlamentares negaram irregularidades ou afirmaram que os recursos não chegaram a ser executados.

“Áudios chegam ao presidente”