Um encontro entre a Prefeitura de Jundiaí e a Foxconn, referência mundial na terceirização de fabricação de eletrônicos, debateu o futuro de projetos voltados à inovação tecnológica e ao desenvolvimento de soluções para cidades inteligentes. A reunião contou com integrantes da administração municipal e executivos da empresa para discutir aplicações de inteligência artificial na gestão pública, com foco em áreas como mobilidade urbana, segurança, saúde e integração de dados. Segundo a Prefeitura, a proposta é ampliar o uso de tecnologia para modernizar serviços públicos e otimizar processos administrativos. A multinacional mantém unidade instalada em Jundiaí e já participou anteriormente de discussões relacionadas ao uso de inteligência artificial na administração pública municipal.
Câmara pressiona Itupeva
Vereadores de Itupeva intensificaram, nesta semana (12), cobranças à Prefeitura em áreas como saúde, habitação, segurança pública e mobilidade urbana. Durante a sessão, os parlamentares apresentaram requerimentos questionando a fila de espera para neuropediatria, atendimento de pacientes hipertensos, falhas no elevador do Centro de Especialidades. Em nota ao JJ, a Prefeitura de Itupeva afirmou que houve contratação de neuropediatra, implantação dos serviços e ampliação da equipe de saúde mental infantil. Sobre o elevador do Centro de Especialidades, informou que as falhas foram pontuais e já receberam manutenção. Segundo a administração, 43 pacientes realizam tratamento em unidades de referência da região com transporte garantido pela prefeitura.
STF já investigava filme sobre Bolsonaro
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), desde março apura o envio de emendas parlamentares destinadas a entidades ligadas à produtora do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A apuração ocorre após representações questionarem possíveis irregularidades na destinação de recursos públicos para organizações associadas à produção audiovisual. Entre os parlamentares citados estão Mário Frias (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF) e Marcos Pollon (PL-MS). Segundo o STF, os envolvidos foram acionados para prestar esclarecimentos sobre os repasses. Parlamentares negaram irregularidades ou afirmaram que os recursos não chegaram a ser executados.
“Áudios chegam ao presidente”
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem (15) que a relação entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro “é um caso de polícia”. A declaração foi feita em resposta ao questionamento de uma jornalista durante visita do presidente à fábrica de fertilizantes nitrogenados na Bahia, a Fafen, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Flávio Bolsonaro nega irregularidades e afirma que buscava apenas patrocínio privado para um filme sobre a história de seu pai, Jair Bolsonaro (PL). Os áudios mostram o senador articulando repasses de R$ 134 milhões com o banqueiro, preso por fraude financeira, para financiar o filme.
Prestação de contas garantida
O Senado aprovou nesta semana (13) o projeto que estabelece novas regras de transparência e prestação de contas para os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente em todo o país. A proposta segue agora para sanção presidencial. O texto inclui no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) deveres para os conselheiros, como a obrigação de prestar contas das atividades realizadas e divulgar relatórios semestrais com informações sobre projetos, recursos recebidos e resultados alcançados. A proposta também prevê perda da função para integrantes que descumprirem as normas, mediante processo administrativo ou decisão judicial, com garantia de ampla defesa.
Contendo preço dos combustíveis
A Câmara dos Deputados deve votar na próxima semana projetos voltados ao combate da alta dos combustíveis.. Entre as propostas está o Projeto de Lei 1625/26, enviado pelo governo federal, que cria punição específica para o aumento abusivo dos preços dos combustíveis. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já vem tentando conter o impacto dos preços no bolso do consumidor. Nesta semana (13) anunciou uma nova medida provisória para conter a alta dos combustíveis no país, criando um subsídio que pode chegar a R$ 0,89 por litro da gasolina e R$ 0,35 no diesel. A ação ocorre em meio à disparada do petróleo no mercado internacional, agravada pela guerra no Oriente Médio.