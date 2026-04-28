30 de abril de 2026
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MULHERES EM AÇÃO

Dupla é presa em Jundiaí suspeita de furtar peças de carne

Por Da redação | GM de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / GM de Jundiaí
Foram apreendidas peças de carne, potes de creme de avelã com cacau e outros itens de alto valor
Foram apreendidas peças de carne, potes de creme de avelã com cacau e outros itens de alto valor

A Guarda Municipal de Jundiaí prendeu nesta terça-feira (28) duas mulheres, de 30 e 29 anos, suspeitas de furtarem supermercados da região. A prisão foi realizada em um supermercado atacadista localizado na Avenida Antônio Frederico Ozanan.

Segundo a GM, após comerciantes alertarem sobre novos furtos em andamento no município, o veículo utilizado pela dupla foi identificado pelo sistema de videomonirotamento logo que entrou na cidade.

A GM informou ainda que as duas mulheres eram alvo da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) devido a suspeitas de que a dupla estaria envolvida em uma série de furtos a estabelecimentos comerciais de Jundiaí e de cidades da região.

Dentro do veículo dirigido pela dupla, as equipes encontraram diversos itens furtados, como peças de picanha, potes de creme de avelã com cacau e outros itens de alto valor.

As mulheres foram levadas para a Central de Flagrantes, onde tiveram a prisão ratificada e permanecem à disposição da Justiça. As mercadorias foram recuperadas para devolução aos proprietários.

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