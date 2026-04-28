A Guarda Municipal de Jundiaí prendeu nesta terça-feira (28) duas mulheres, de 30 e 29 anos, suspeitas de furtarem supermercados da região. A prisão foi realizada em um supermercado atacadista localizado na Avenida Antônio Frederico Ozanan.

Segundo a GM, após comerciantes alertarem sobre novos furtos em andamento no município, o veículo utilizado pela dupla foi identificado pelo sistema de videomonirotamento logo que entrou na cidade.

A GM informou ainda que as duas mulheres eram alvo da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) devido a suspeitas de que a dupla estaria envolvida em uma série de furtos a estabelecimentos comerciais de Jundiaí e de cidades da região.