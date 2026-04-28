Um segundo caso de sarampo importado foi confirmado na cidade de São Paulo pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP). Segundo a SES-SP, o paciente diagnóstico é um homem de 42 anos com histórico de vacinação e residente na Guatemala. O caso foi notificado à Secretaria no fim do mês de março. A confirmação foi neste mês, por meio de exames laboratoriais.
Em março, a Secretaria já havia confirmado outro caso importado: uma criança de 6 meses, do sexo feminino, sem histórico de vacinação e com registro de deslocamento para a Bolívia em janeiro deste ano. Devido ao novo registro, o Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo emitiu alerta nessa segunda-feira (27).
Dados da SES-SP revelam que em 2025 foram registrados dois casos importados da doença no território paulista. O monitoramento do cenário epidemiológico do sarampo é contínuo e a vacinação é a principal forma de prevenção.
Vacina contra sarampo
Devem ser vacinados contra o sarampo:
- Crianças: a primeira dose deve ser aplicada aos 12 meses de idade (tríplice viral – sarampo, caxumba e rubéola) e a segunda aos 15 meses (tetra viral – sarampo, caxumba, rubéola e varicela);
- Pessoas de 5 a 29 anos devem tomar duas doses da vacina, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas. Quem comprovar duas doses da tríplice viral é considerado vacinado;
- Pessoas de 30 a 59 anos devem tomar uma dose da vacina. Quem comprovar uma dose da tríplice viral é considerado vacinado;
- Trabalhadores da saúde devem receber duas doses da tríplice viral, a depender da situação vacinal, independentemente da idade. Considera-se vacinado o profissional que comprovar duas doses.
Casos da doença e vacinação em Jundiaí
Diante do novo caso registrado em São Paulo, a redação do JJ entrou em contato com a Prefeitura de Jundiaí para saber se há registro de casos da doença na cidade e como estão os índices de vacinação no município e aguarda retorno.