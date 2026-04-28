Um segundo caso de sarampo importado foi confirmado na cidade de São Paulo pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP). Segundo a SES-SP, o paciente diagnóstico é um homem de 42 anos com histórico de vacinação e residente na Guatemala. O caso foi notificado à Secretaria no fim do mês de março. A confirmação foi neste mês, por meio de exames laboratoriais.

Em março, a Secretaria já havia confirmado outro caso importado: uma criança de 6 meses, do sexo feminino, sem histórico de vacinação e com registro de deslocamento para a Bolívia em janeiro deste ano. Devido ao novo registro, o Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo emitiu alerta nessa segunda-feira (27).

Dados da SES-SP revelam que em 2025 foram registrados dois casos importados da doença no território paulista. O monitoramento do cenário epidemiológico do sarampo é contínuo e a vacinação é a principal forma de prevenção.

Vacina contra sarampo