No dia 16 de maio acontece a abertura oficial da 38ª Festa Italiana di Jundiaí. Nesta data será realizado o tradicional jantar no salão paroquial, a partir das 19h30. Além do evento em noite única, a festa será realizada na praça José Orlandi nos dias 23 e 24, 30 e 31 de maio e 6 e 7, 13 e 14 de junho. Antes do jantar será celebrada a santa missa, às 18h.
Organizada pela paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada no bairro da Colônia, em Jundiaí, a festa será promovida sob o ensinamento bíblico de que ‘Jesus nos quer todos irmãos’! “Como nos anos anteriores, a Festa Italiana é promessa de ponto de encontro de famílias e amigos, confraternização, reminiscências e, claro, o despertar das memórias afetivas através da rica culinária italiana”.
Cardápio
Durante o jantar de abertura serão servidos tradicionais pratos da cozinha italiana. Além da entrada, poderá ser degustado nhoque, macarronada, frango frito, polenta frita e pizza. As bebidas e sobremesas serão cobradas à parte. Para animar ainda mais a festa, a banda ‘Felice Itália’ e ‘Os Três Tenores Brasileiros’ se apresentarão no palco do salão paroquial.
Para participar é necessário reservar lugar no evento. A reserva de convites deve ser feita por meio dos números (11) 96687-6541 ou (11) 4584-1406.
Atrações na praça José Orlandi
Durante os finais de semana seguintes, a festa ocorrerá na praça José Orlandi. No cardápio haverá opções como macarrão, nhoque, risoto, lasanha, frango frito, polenta frita, focaccia, pizza e crustuli, além de doces e bebidas.
A tradicional cantoria e animação ficará por conta dos grupos ‘Finestra Del Cuore’, ‘I Cantanti Italiano’ e ‘Sergio de Rosa’.
História e tradição
O evento teve início em 1988 para marcar o centenário da imigração italiana em Jundiaí. De lá para cá a festa cresceu, foi incorporada ao calendário municipal e, atualmente, atrai milhares de visitantes, de várias partes de São Paulo e do Brasil para celebrarem as próprias raízes ou divertirem-se em meio à confraternização gerada pelos descendentes da Bota. A presença dos voluntários é o ponto chave para a realização da festa.
Serviço
38ª Festa Italiana di Jundiaí
Missa solene de abertura
Local: Salão paroquial
Data: 16/05
Horário: 18h
Jantar de abertura (em dia único)
Local: Salão paroquial
Data: 16/05
Horário: 19h30
Reserva de convites: (11) 96687-6541 ou (11) 4584-1406
Festa
Local: Praça José Orlandi
Data: 23 e 24 / 30 e 31 de maio; 6 e 7 / 13 e 14 de junho