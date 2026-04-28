Jundiaí sediou no último final de semana o ‘SKF Meet the World’, campeonato de futebol masculino sub-14 promovido pela multinacional sueca SKF. O torneio é classificatório para a ‘Gothia Cup’, a maior competição de futebol infantojuvenil do mundo.

Onze times de várias cidades participaram dos jogos. Foram disputadas 13 partidas nos campos dos Centros Esportivos Aramis Polli, na Vila Hortolândia, e Benedito de Lima, no Retiro. Os espaços foram cedidos pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), além de materiais de apoio, área para alimentação e ônibus para transfer das delegações

O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, marcou presença na abertura do torneio. “Campeonatos como esse incentivam os adolescentes a praticarem esportes, que é uma das maiores ferramentas de sociabilização e de contato com pessoas de outras culturas”, disse Gustavo.