Jundiaí sediou no último final de semana o ‘SKF Meet the World’, campeonato de futebol masculino sub-14 promovido pela multinacional sueca SKF. O torneio é classificatório para a ‘Gothia Cup’, a maior competição de futebol infantojuvenil do mundo.
Onze times de várias cidades participaram dos jogos. Foram disputadas 13 partidas nos campos dos Centros Esportivos Aramis Polli, na Vila Hortolândia, e Benedito de Lima, no Retiro. Os espaços foram cedidos pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), além de materiais de apoio, área para alimentação e ônibus para transfer das delegações
O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, marcou presença na abertura do torneio. “Campeonatos como esse incentivam os adolescentes a praticarem esportes, que é uma das maiores ferramentas de sociabilização e de contato com pessoas de outras culturas”, disse Gustavo.
Para a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi, o campeonato é uma oportunidade de crescimento e aprendizado para os jovens. “O torneio vai muito além do jogo nas quatro linhas. Ele coloca os jovens diante da possibilidade de performar, de se conhecer, de ser liderado e de vivenciar uma experiência internacional, o que é fantástico”, emendou Rita Orsi.
Resultado
Na final do ‘Meet The World’, o E.C. Panorama, de Cajamar, derrotou o C.F.A. Paulista por 1 a 0 e representará a SKF América Latina na ‘Gothia Cup’. O campeonato ocorrerá de 13 a 19 de julho em Gotemburgo, na Suécia.
A disputa terá equipes masculinas e femininas de vários países, com atletas entre 11 e 18 anos. Realizada desde 1975, a ‘Gothia Cup’ já recebeu mais de um milhão de participantes de 147 países ao longo de suas 47 edições.
“O ‘SKF Meet the World’ consolida nosso compromisso com o impacto social por meio do esporte. Levar jovens de diferentes realidades para a ‘Gothia Cup’ é proporcionar e promover troca cultural, pertencimento e novas perspectivas de futuro. O campeonato utiliza o futebol como ferramenta de transformação social”, destacou o CEO da empresa, Alex Pereira.