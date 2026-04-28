Um homem procurado pela Justiça por matar a facadas um desafeto em um bar em Louveira, em 2024, foi capturado nesta segunda-feira (27) na cidade de Maravilha, em Alagoas. A prisão ocorreu na casa da mãe dele, após trabalho conjunto das Polícias Militares.
A ação contou com troca de informações entre equipes do 11º Batalhão de Jundiaí e do 7º Batalhão de Maravilha. O serviço de inteligência das corporações atuou para identificar possíveis locais onde o suspeito poderia estar escondido após o crime, e descobriram que ele possivelmente estaria na residência de familiares.
Com base nessas informações, equipes locais intensificaram o patrulhamento na região e conseguiram localizá-lo na casa da mãe.
O homem foi informado sobre o mandado de prisão e conduzido à delegacia, onde permaneceu preso.
Além do homicídio, ele também responde a um processo por ameaça, ocorrido em 2025 no estado de Alagoas.