30 de abril de 2026
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TRABALHO CONJUNTO

Assassino da região é preso por PMs em Maravilha-AL

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A inteligencia do 11º BPMi de Jundiaí informou a PM de Maravilha
A inteligencia do 11º BPMi de Jundiaí informou a PM de Maravilha

Um homem procurado pela Justiça por matar a facadas um desafeto em um bar em Louveira, em 2024, foi capturado nesta segunda-feira (27) na cidade de Maravilha, em Alagoas. A prisão ocorreu na casa da mãe dele, após trabalho conjunto das Polícias Militares.

A ação contou com troca de informações entre equipes do 11º Batalhão de Jundiaí e do 7º Batalhão de Maravilha. O serviço de inteligência das corporações atuou para identificar possíveis locais onde o suspeito poderia estar escondido após o crime, e descobriram que ele possivelmente estaria na residência de familiares.

Com base nessas informações, equipes locais intensificaram o patrulhamento na região e conseguiram localizá-lo na casa da mãe.

O homem foi informado sobre o mandado de prisão e conduzido à delegacia, onde permaneceu preso.

Além do homicídio, ele também responde a um processo por ameaça, ocorrido em 2025 no estado de Alagoas.

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