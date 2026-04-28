A rede municipal de saúde de Cajamar agora passa a oferecer gratuitamente o implante contraceptivo de etonogestrel, um derivado sintético da progestesterona, hormônio feminino essencial para o ciclo menstrual e a gravidez, pelo SUS, ampliando o acesso das mulheres a métodos seguros e de longa duração para o planejamento familiar.

O implante é uma opção prática e eficaz para evitar a gravidez, com duração de vários anos, sem a necessidade de uso diário ou mensal de outros métodos. Ele é discreto e indicado para mulheres que buscam mais autonomia e tranquilidade no cuidado com a própria saúde.

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