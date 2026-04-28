A rede municipal de saúde de Cajamar agora passa a oferecer gratuitamente o implante contraceptivo de etonogestrel, um derivado sintético da progestesterona, hormônio feminino essencial para o ciclo menstrual e a gravidez, pelo SUS, ampliando o acesso das mulheres a métodos seguros e de longa duração para o planejamento familiar.
O implante é uma opção prática e eficaz para evitar a gravidez, com duração de vários anos, sem a necessidade de uso diário ou mensal de outros métodos. Ele é discreto e indicado para mulheres que buscam mais autonomia e tranquilidade no cuidado com a própria saúde.
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Para garantir um atendimento seguro e de qualidade, os profissionais de saúde do município estão passando por capacitação específica para a realização do procedimento.
As mulheres interessadas devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa para iniciar o acompanhamento e receber todas as orientações necessárias. O atendimento inclui avaliação individual e apoio durante todo o processo de escolha do método mais adequado.
A iniciativa reforça o compromisso da saúde municipal com o cuidado, a informação e o acesso a serviços que promovem mais qualidade de vida para a população.