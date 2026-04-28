A Câmara Municipal analisa, nesta terça-feira (28), o veto parcial do prefeito ao projeto de lei que trata do combate à intolerância religiosa em escolas de Jundiaí. O Projeto de Lei nº 15.003/2025 institui a Política Municipal de Proteção à Liberdade Religiosa e de Combate à Intolerância e à Discriminação Religiosa no âmbito das unidades escolares públicas e privadas.

O texto havia sido aprovado pelos parlamentares em sessão no dia 17 de março, mas recebeu veto do Executivo em alguns pontos, por se tratar de tema inerente ao prefeito. Agora, os vereadores precisam decidir se mantêm ou rejeitam a decisão.

A proposta trata da criação de diretrizes para combater a intolerância religiosa em escolas públicas e privadas do município. Segundo o autor, a casa entende que são imprescindíveis campanhas educativas e a adoção de protocolos de conscientização sobre o respeito à fé, à religião e às escolhas individuais de cada cidadão, garantindo a liberdade de crença e a convivência harmoniosa entre todos.