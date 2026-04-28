30 de abril de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
DIA DO TRABALHADOR

Saiba o funcionamento da Prefeitura de Várzea Paulista no feriado

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Várzea Paulista
Hospital Municipal, UPA, GCM, Defesa Civil e coleta de lixo terão funcionamento normal; Ecoponto estará fechado na sexta-feira (1º) e funcionará no sábado (2)

No próximo dia 1º de maio, o Brasil celebra mais um feriado nacional do Dia do Trabalhador. A Prefeitura de Várzea Paulista divulga os horários de funcionamento de suas repartições, para que a população possa se programar.

O Hospital Municipal Dr. Alcípio da Silva Oliveira Junior, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), os efetivos da Guarda Civil Municipal (GCM) e a Unidade Gestora Municipal de Trânsito funcionarão normalmente, sem nenhuma interrupção.

A Defesa Civil, Unidades Gestoras de Saúde, Infraestrutura, Gestão Pública, Trânsito e a GCM ficarão de plantão 24 horas. Para acionar a Defesa Civil, o munícipe deve contatar a GCM, pelos telefones 153 ou 4596-7744.

O Ecoponto estará fechado no feriado, mas funcionará normalmente no sábado (2), das 7 às 12 horas. No domingo, não haverá expediente, como já ocorre em todo o ano.

A coleta de lixo domiciliar será feita nos mesmos dias, horários e locais que a população conhece.

As outras estâncias finalizam os expedientes na quinta-feira (30) e retomam o funcionamento na segunda-feira (4), nos horários convencionais.

