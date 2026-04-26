A Serra do Japi voltou a ganhar destaque no meio científico após a divulgação de um inventário preliminar de odonatos, grupo de insetos que reúne libélulas e donzelinhas. O estudo registrou 22 espécies na Reserva Biológica da Serra do Japi (ReBio), em Jundiaí, número que representa 7,5% de toda a fauna conhecida desse grupo no estado de São Paulo. Três espécies foram identificadas pela primeira vez em território paulista.

As espécies inéditas para o estado são Heteragrion tiradentense, Brechmorhoga goncalvensis e Rhionaeschna planaltica. Segundo os pesquisadores, elas dependem de ambientes preservados, como riachos sombreados e áreas de vegetação nativa, o que reforça a relevância ecológica da Serra do Japi como abrigo para organismos sensíveis às alterações ambientais.

A pesquisa foi conduzida em 11 pontos da reserva, com coletas padronizadas e posterior análise em laboratório. O material recolhido passou a integrar coleção científica, contribuindo para futuras investigações sobre biodiversidade. Para os autores, o levantamento revela que a região ainda possui riqueza biológica pouco conhecida.