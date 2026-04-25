A DAE Jundiaí iniciou nesta semana a implantação de uma nova rede de esgoto no bairro Roseira. Com investimento de R$ 600 mil, a obra prevê a instalação de 1,2 quilômetro de tubulações e deve beneficiar cerca de 180 famílias. A intervenção busca garantir a destinação correta dos resíduos e ampliar a infraestrutura de saneamento na região.

Segundo a empresa, a expansão da rede contribui diretamente para a saúde pública e para a preservação ambiental, ao reduzir riscos de contaminação do solo e da água. A iniciativa integra o plano permanente de investimentos voltado à ampliação do acesso aos serviços básicos em diferentes áreas do município.

Além da nova rede de esgoto, o bairro também recebeu melhorias no abastecimento de água. A DAE concluiu a implantação de uma rede com 1,4 quilômetro de extensão, ao custo de R$ 355 mil. O sistema está em fase final de testes antes do início das ligações domiciliares e do fornecimento regular.