O aplicativo “153 Jundiaí”, lançado pela Prefeitura há seis meses, contabilizou cerca de 1,4 mil acionamentos até 31 de março de 2026, média de 230 chamados por mês. A ferramenta foi criada para facilitar o contato entre moradores e a Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ), permitindo o envio rápido de informações e contribuindo para respostas mais ágeis em ocorrências.
Segundo dados do setor de estatísticas da corporação, entre os registros mais frequentes estão denúncias de perturbação do sossego e pedidos de averiguação de pessoas ou veículos em atitude suspeita. O aplicativo está disponível gratuitamente para celulares com sistemas Android e iOS.
Desde o início de abril, a plataforma também passou a ser um dos canais para denúncias relacionadas à Lei do Silêncio, intensificada no município pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e pela GMJ. Além do aplicativo, os moradores também podem registrar ocorrências pelos telefones 153 e (11) 4492-9060.
Para utilizar o serviço, o cidadão deve realizar cadastro com informações básicas. Após o acesso, é possível abrir chamados, relatar situações como furto, roubo ou atitudes suspeitas e anexar fotos e vídeos. O sistema também usa o GPS do celular para indicar a localização exata da ocorrência, permitindo o deslocamento mais rápido da viatura disponível.
Outra função disponível é a opção de ligação direta pelo próprio aplicativo, que conecta o usuário ao atendimento convencional. A administração municipal aponta que a ferramenta amplia os canais de comunicação com a população e fortalece o atendimento preventivo e emergencial na cidade.