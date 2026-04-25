O aplicativo “153 Jundiaí”, lançado pela Prefeitura há seis meses, contabilizou cerca de 1,4 mil acionamentos até 31 de março de 2026, média de 230 chamados por mês. A ferramenta foi criada para facilitar o contato entre moradores e a Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ), permitindo o envio rápido de informações e contribuindo para respostas mais ágeis em ocorrências.

Segundo dados do setor de estatísticas da corporação, entre os registros mais frequentes estão denúncias de perturbação do sossego e pedidos de averiguação de pessoas ou veículos em atitude suspeita. O aplicativo está disponível gratuitamente para celulares com sistemas Android e iOS.

Desde o início de abril, a plataforma também passou a ser um dos canais para denúncias relacionadas à Lei do Silêncio, intensificada no município pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e pela GMJ. Além do aplicativo, os moradores também podem registrar ocorrências pelos telefones 153 e (11) 4492-9060.