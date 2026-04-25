O número de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho em Jundiaí registrou aumento de 14,5% no primeiro trimestre de 2026, segundo dados do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest). Foram 1.274 ocorrências entre janeiro e março deste ano, contra 1.113 no mesmo período de 2025. Os casos incluem desde acidentes de baixa gravidade até situações mais severas, como exposições biológicas, intoxicações e ocorrências no trajeto entre casa e trabalho. Vale destacar que abril é conhecido como Abril Verde e visa conscientizar sobre a saúde e a segurança no trabalho, com o objetivo de reduzir acidentes e doenças ocupacionais.

Para especialistas, o crescimento está diretamente ligado a múltiplos fatores. De acordo com Sandoval Silva, coordenador do Departamento de Higiene e Segurança do Trabalho do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo em Jundiaí (Ciesp), o cenário reflete tanto o aquecimento econômico quanto as falhas na prevenção. “Existe o aumento da atividade econômica e, consequentemente, do número de trabalhadores em atividade, mas também um descompasso entre o risco e a percepção dele. Às vezes é desatenção do trabalhador ou falha da empresa em adotar práticas seguras. É sempre uma via de mão dupla”, afirma.