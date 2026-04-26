Na era do home office, grupos de trabalho no Whatsapp e fluxo constante de informação, rotinas marcadas por excesso de demandas e a sensação de nunca fazer o suficiente se tornam cada vez mais comuns. A chamada produtividade tóxica tornou-se uma das faces mais preocupantes do mercado de trabalho atual. Impulsionada pela busca incessante por desempenho, ela muitas vezes vem acompanhada da dificuldade de impor limites e de se desconectar das obrigações profissionais — o que tem impactado diretamente a saúde física e emocional dos trabalhadores.

Dados do Ministério da Previdência Social mostram que os afastamentos do trabalho por transtornos mentais atingiram, em 2025, o maior patamar da série recente – superando até mesmo o recorde de 2024. Ao todo, foram 546.254 afastamentos por questões de saúde mental, o que representa um aumento de 15% em relação ao ano anterior.

A lista é liderada por depressão, com 166.489 casos, e ansiedade, com 126.608. Logo abaixo, porém, em sétimo lugar, aparece “reações ao estresse grave”, totalizando 18.686 afastamentos. Um sinônimo para essa categoria poderia ser o burnout, síndrome definida como um estado de esgotamento físico e emocional diretamente relacionado ao trabalho, decorrente de estresse crônico não gerenciado.