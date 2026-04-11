Participar duas vezes por semana das atividades de natação e de dança do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama), da Prefeitura de Jundiaí, é parte da “rotina feliz” da aluna Miriam Regina Guimarães, de 24 anos, e de sua mãe, Ana Maria. A jovem, que tem Síndrome de Down, não esconde sua satisfação em fazer parte da “Família Peama” e reforça frequentemente a vontade de ir às aulas: “Hoje tem Jundiaí, mamãe”, diz a aluna, referindo-se à iniciativa.

Miriam frequenta o programa desde 2008. Garante gostar da dança e de cair na água, mas Ana Maria indica uma certa predileção da filha pela primeira atividade. “Na dança, ela adora as apresentações, as coreografias, as roupas e os aplausos. Também participa de eventos de natação e ganha medalhas. Curte quando é cumprimentada ao sair da piscina. A Miriam tem um carinho especial pela dança, por ser movida a música”, conta a responsável pela jovem.

A aluna esbanja simpatia e carinho com as pessoas. Não é à toa que foi objetiva quando perguntada sobre o programa no qual é matriculada: “Não quero deixar de vir às aulas um só dia”. Para Ana Maria, a iniciativa da Prefeitura faz com que a filha pratique atividade física regularmente, o que contribui para ter mais qualidade de vida. “O Peama é um programa social louvável. Sei que se tornou política permanente de Estado no ano passado (após aprovação na Câmara Municipal de projeto de autoria do prefeito Gustavo Martinelli). Nossas autoridades devem sempre valorizá-lo”.