O público de São Paulo terá a oportunidade de conferir a exposição fotográfica ‘Cartunistas’, que chega em temporada especial à Galeria de Fotos do Centro Cultural FIESP. Com abertura no dia 28 de abril, às 10h, a mostra apresenta retratos de 144 importantes nomes do cartum brasileiro, registrados pelo renomado fotógrafo Paulo Vitale, com curadoria de Eder Chiodetto. A visitação é gratuita e acontece até 20 de setembro, de terça a domingo, das 10h às 20h.

Nesta montagem exclusiva em São Paulo, a mostra ganha o reforço de mais de 20 fotos inéditas. Além das imagens que traduzem provocações políticas, sociais e existenciais, os visitantes poderão assistir a vídeos com depoimentos e making of dos ensaios, revelando os bastidores do processo criativo de novos e antigos talentos. Dentre os retratados, estão Mauricio de Sousa, Ziraldo, Paulo Caruso, Jaguar, Angeli, Laerte, Baptistão, Fernandes e outros. Nessa nova fase, foram inseridos também os quadrinistas, nomes da nova geração que atingem números impressionantes de seguidores nas redes sociais, como Helô D’Angelo e Carlos Ruas.

Programação especial

Como a exposição permanecerá em cartaz por alguns meses, ela será acompanhada por uma agenda de palestras, oficinas e performances. No dia 28 tem o desenhista Ricardo Soares que fará caricaturas ao vivo, das 13h às 17h. A distribuição de senhas começa às 12h30.