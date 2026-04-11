13 de abril de 2026
Logo Sampi
NESTE DOMINGO

Parque do Corrupira será palco de 'Chica, a Princesa Errante'

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A entrada é gratuita
A entrada é gratuita

Estreia neste domingo (12) o espetáculo ‘Chica, a Princesa Errante’, da Grifo Teatro. A apresentação terá acessibilidade em Libras e será realizada no Parque do Corrupira, a partir das 15h. A entrada é gratuita.

A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Jundiaí, foi viabilizada por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e busca democratizar e fortalecer o acesso da população à cultura em espaços públicos, além de incentivar a circulação de produções artísticas locais.

Antes da estreia aberta ao público, ao longo dessa última semana, o espetáculo percorreu escolas municipais da cidade, ampliando o alcance da proposta e promovendo o contato de crianças e jovens com o teatro.

LEIA MAIS:

Ficha técnica

A peça traz uma narrativa inspirada no teatro popular e é produzida pela Grifo Teatro. A história acompanha Chica, uma princesa destinada a cumprir uma antiga profecia. Inconformada com o mistério sobre seu futuro, ela decide deixar o castelo e explorar o reino ao lado de seu amigo João Gafaluz. A jornada é marcada por desafios e descobertas, em uma trajetória que aborda temas como poder, democracia e escolhas.

Com direção de Lari de Souza e dramaturgia de Tábata Makowski, o espetáculo conta no elenco com Clarice Rodrigues, Luan Silva e Matheus Ferreira. A classificação é livre. Além da apresentação, o projeto reúne profissionais de diferentes áreas na ficha técnica, incluindo direção musical de Gustavo Piffer, figurinos e bonecos assinados por Duda Ohoe, maquiagem de Amanda Mantovani e cenografia de Luan Silva.

Serviço

Espetáculo: Chica, a Princesa Errante, Grifo Teatro
Data: 12/4
Horário: 15h
Local: Parque do Corrupira – Av. Nícola Accieri, 1900 – Corrupira, Jundiaí/SP
Entrada gratuita

