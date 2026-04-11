O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), pediu desculpas ao pré-candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, por não tê-lo parabenizado quando o partido escolheu o goiano para a disputa ao Palácio do Planalto. Os dois tiveram uma reunião breve em Porto Alegre na sede da Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul), o primeiro encontro entre ambos desde o anúncio do PSD, na semana passada.

"Estive hoje com o governador Caiado e aproveitei para, antes de mais nada, me desculpar pela indelicadeza não intencional de não tê-lo parabenizado pela indicação como pré-candidato do PSD", disse Leite em comunicado nas redes sociais.

No encontro, o gaúcho apresentou uma carta a Caiado afirmando que deseja focar nas "tantas convergências" mas citou a anistia aos réus do 8 de Janeiro como um ponto divergente entre os dois. "Compreendo que há, por parte do governador Caiado, a verdadeira intenção de buscar a pacificação do país ao tratar da questão envolvendo os atos de 8 de Janeiro. Esse é um objetivo que todos nós devemos compartilhar", disse Leite no texto.