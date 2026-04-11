13 de abril de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
BRASILEIRÃO

Brasileirão tem duelos com paulistas neste sábado (11)

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
São Paulo FC / Rubens Chiri
O São Paulo enfrenta o Vitória às 16h30, no Barradão, enquanto o Santos recebe o Atlético-MG às 20h, na Vila Belmiro
O São Paulo enfrenta o Vitória às 16h30, no Barradão, enquanto o Santos recebe o Atlético-MG às 20h, na Vila Belmiro

O Campeonato Brasileiro terá dois confrontos com equipes paulistas neste sábado (11), pela 11ª rodada. O São Paulo enfrenta o Vitória às 16h30, no Barradão, enquanto o Santos recebe o Atlético-MG às 20h, na Vila Belmiro.

O duelo do São Paulo acontece fora de casa, em Salvador, com transmissão em TV aberta e pay-per-view. A equipe busca manter regularidade na competição e somar pontos longe de seus domínios.

Já o Santos joga diante da torcida e tenta se recuperar após resultados recentes. O adversário será o Atlético-MG, que também chega pressionado e mira recuperação no campeonato.

A partida na Vila Belmiro terá transmissão por TV fechada e pay-per-view, em confronto que coloca frente a frente equipes em momentos distintos na tabela.

Os dois jogos movimentam a rodada e são importantes para a sequência das equipes paulistas na competição nacional.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários