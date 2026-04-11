O Campeonato Brasileiro terá dois confrontos com equipes paulistas neste sábado (11), pela 11ª rodada. O São Paulo enfrenta o Vitória às 16h30, no Barradão, enquanto o Santos recebe o Atlético-MG às 20h, na Vila Belmiro.

O duelo do São Paulo acontece fora de casa, em Salvador, com transmissão em TV aberta e pay-per-view. A equipe busca manter regularidade na competição e somar pontos longe de seus domínios.

Já o Santos joga diante da torcida e tenta se recuperar após resultados recentes. O adversário será o Atlético-MG, que também chega pressionado e mira recuperação no campeonato.