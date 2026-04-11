O pré-candidato a deputado federal Luiz Fernando Machado levou sua experiência como gestor público a Itupeva em encontro organizado pelo vereador Jota Junior (PL), nesta semana. Diante de lideranças locais em casa lotada, o ex-prefeito de Jundiaí defendeu que a cadeira em Brasília deve ser ocupada por quem conhece os desafios práticos das cidades. "Nossa experiência na gestão pública prova que projetos estruturantes em Saúde, Infraestrutura e Educação só avançam com articulação política sólida. O Legislativo deve ser a ponte que traz investimentos federais para o desenvolvimento do nosso interior", afirmou. A organização do evento também contou com o apoio de João Bosco e Marcone de Oliveira, além da presença do vice-prefeito de Várzea Paulista e pré-candidato a deputado estadual João Paulo de Souza.

Tema em alta

A OAB Jundiaí promoverá o 1º Simpósio “Bets: Regulação das Bets e Apostas”, no dia 29 de abril, das 8h às 12h, na Casa da Advocacia e Cidadania de Jundiaí. O encontro vai reunir especialistas para debater a regulação das apostas no Brasil e seus impactos. Entre os temas estão: integridade no esporte, segurança nas plataformas e prevenção à lavagem de dinheiro. Também serão discutidas medidas de proteção ao consumidor e o papel do Procon. O simpósio conta com apoio do Procon-SP e da Federação Paulista de Futebol, e as inscrições estão abertas online. O formulário está disponível nas redes sociais da entidade - @oabjundiai33, no Instagram, e OAB Jundiaí - 33ª Subseção, no Facebook.