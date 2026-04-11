O pré-candidato a deputado federal Luiz Fernando Machado levou sua experiência como gestor público a Itupeva em encontro organizado pelo vereador Jota Junior (PL), nesta semana. Diante de lideranças locais em casa lotada, o ex-prefeito de Jundiaí defendeu que a cadeira em Brasília deve ser ocupada por quem conhece os desafios práticos das cidades. "Nossa experiência na gestão pública prova que projetos estruturantes em Saúde, Infraestrutura e Educação só avançam com articulação política sólida. O Legislativo deve ser a ponte que traz investimentos federais para o desenvolvimento do nosso interior", afirmou. A organização do evento também contou com o apoio de João Bosco e Marcone de Oliveira, além da presença do vice-prefeito de Várzea Paulista e pré-candidato a deputado estadual João Paulo de Souza.
Tema em alta
A OAB Jundiaí promoverá o 1º Simpósio “Bets: Regulação das Bets e Apostas”, no dia 29 de abril, das 8h às 12h, na Casa da Advocacia e Cidadania de Jundiaí. O encontro vai reunir especialistas para debater a regulação das apostas no Brasil e seus impactos. Entre os temas estão: integridade no esporte, segurança nas plataformas e prevenção à lavagem de dinheiro. Também serão discutidas medidas de proteção ao consumidor e o papel do Procon. O simpósio conta com apoio do Procon-SP e da Federação Paulista de Futebol, e as inscrições estão abertas online. O formulário está disponível nas redes sociais da entidade - @oabjundiai33, no Instagram, e OAB Jundiaí - 33ª Subseção, no Facebook.
Novos nomes
O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) de Várzea Paulista empossou, nesta semana, os membros do biênio 2026/2028. A cerimônia ocorreu no auditório da Praça CEU e contou com a presença do prefeito, professor Rodolfo Braga (PSD). Serão nove integrantes entre poder público e sociedade civil, fora os suplentes. O colegiado atua na formulação e fiscalização de políticas públicas voltadas à infância e adolescência, conforme o ECA.
Ficou por isso mesmo
O Ministério Público de São Paulo desistiu da ação civil pública movida contra o influenciador digital Bruno Monteiro Aiub, conhecido como Monark. O processo havia sido aberto após falas do influenciador em um episódio do podcast Flow. À época, Monark defendeu a possibilidade de existência legal de um partido nazista no Brasil, o que gerou acusações de antissemitismo. O episódio citado ocorreu há quatro anos, quando o programa era apresentado por Monark e Igor Coelho. Em uma das declarações, ele afirmou que “o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei”.
Trama golpista
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (10) a prisão definitiva de sete condenados do Núcleo 4 da chamada trama golpista investigada no âmbito do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada após o trânsito em julgado do processo, quando não há mais possibilidade de recurso. Os réus foram condenados por ações de desinformação e disseminação de notícias falsas sobre o processo eleitoral de 2022, além de ataques virtuais a instituições e autoridades. O mandado de prisão foi enviado ao Exército, que efetuou a prisão de três militares ainda na manhã desta sexta-feira. Entre eles estão um major da reserva, um subtenente e um tenente-coronel.
Recurso rolando
A defesa da ex-deputada federal Carla Zambelli informou nesta sexta-feira (10) que apresentou recurso à Corte de Cassação da Itália contra a decisão que autorizou sua extradição ao Brasil. A decisão da Corte de Apelação, proferida no mês passado, ainda não é definitiva, já que admite recurso. Segundo o advogado Fábio Pagnozzi, a defesa questiona supostas irregularidades processuais no caso. Também foram levantadas preocupações sobre as condições do sistema carcerário brasileiro. Além disso, a atuação do ministro Alexandre de Moraes no processo que resultou na condenação de Zambelli foi alvo de críticas no recurso.