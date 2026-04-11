Caro leitor, em uma sociedade que corre contra o relógio e idolatra padrões de performance, a infância deveria ser o nosso terreno mais sagrado de acolhimento. No entanto, para milhares de crianças com deficiência (PCD), a realidade é marcada por uma barreira muito mais alta e espessa do que qualquer degrau físico: a insensibilidade social.

A insensibilidade não se manifesta apenas na ausência de uma rampa ou de um piso tátil. Ela mora, silenciosamente, no olhar de pena que subestima, no comentário "caridoso" que desumaniza e, principalmente, na exclusão disfarçada de falta de preparo. Quando uma escola diz que não pode matricular uma criança porque "ainda não está adaptada", ou quando um parque infantil é projetado sem um único brinquedo inclusivo, a mensagem enviada é clara: este mundo não foi feito para você.

O grande erro da nossa percepção coletiva é enxergar o diagnóstico antes da criança. Antes de ser um autista, uma criança com síndrome de Down ou um cadeirante, estamos falando de alguém que deseja brincar, que possui curiosidade infinita e que precisa de pertencimento.

Caro leitor, a insensibilidade rouba dessas crianças o direito à espontaneidade. Elas crescem em um ambiente onde sua existência é lida como um "problema a ser resolvido" ou uma "cota a ser preenchida". Essa visão puramente clínica ou burocrática ignora a riqueza da diversidade humana e priva as crianças neurotípicas ou sem deficiência de aprenderem o valor da alteridade.

Muitas vezes, a maior deficiência não está no corpo da criança, mas no ambiente que a cerca. A chamada barreira atitudinal é o preconceito enraizado que impede o diálogo. É o silêncio constrangedor dos adultos quando um filho pergunta sobre a cadeira de rodas do colega, em vez de naturalizar a diferença.

Precisamos transitar da "integração" para a verdadeira inclusão. Integrar é permitir que a criança esteja no mesmo espaço; incluir é garantir que ela participe, que sua voz seja ouvida e que suas necessidades específicas sejam respeitadas como direitos, não como favores. Não podemos mais tratar a inclusão como uma pauta exclusiva das famílias de crianças PCD. Essa é uma responsabilidade de toda a pólis.

Para o Poder Público: É dever garantir acessibilidade e suporte pedagógico real. Para as Empresas: É preciso criar espaços de lazer que abracem a todos. Para o Cidadão: É necessário educar o olhar e combater o capacitismo em cada conversa de café ou grupo de escola.

Caro leitor, uma sociedade que ignora o direito de uma criança de simplesmente ser quem ela é, sem amarras ou julgamentos, é uma sociedade que faliu em sua humanidade básica. Olhar para uma criança PCD com sensibilidade não é um ato de bondade; é um exercício de justiça. Que possamos, finalmente, construir um mundo onde o único limite para uma criança seja a sua própria imaginação, e nunca a nossa incapacidade de acolhê-la. Pense nisso.

Micéia Lima Izidoro _ Psicopedagoga Clínica e Institucional, Neuropsicopedagoga Clínica, pós-graduada em Dislexia e em ABA