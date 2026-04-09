Na próxima quarta-feira (15) o Maxi Shopping recebe o encontro ‘Fusca Clube Jundiaí e Amigos. O evento promete levar os apaixonados por carros antigos a uma viagem no tempo com as versões clássicas de um dos maiores xodós automobilísticos do Brasil. O encontro ocorre das 19h às 22h, com entrada gratuita.

O evento acontece no estacionamento descoberto - Entrada do Sol - e promete encantar o público com modelos que marcaram época e ajudaram a escrever a história da indústria automobilística mundo a fora. A exposição reúne automóveis e utilitários nacionais e importados com mais de 30 anos de história, cuidadosamente preservados.

Para os expositores, o acesso ao estacionamento é gratuito e a entrada ocorre pela rua Tiradentes, até às 21h30. Para acessar o estacionamento, será exigida a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis ou dois litros de leite, que serão destinados a ações sociais.