Representantes do município de Jundiaí participaram do 68° Congresso Estadual de Municípios, finalizado no fim da tarde desta quarta-feira (8), em São Paulo. O evento reúne gestores públicos de todo o país com o objetivo de troca de experiências, apresentações de projetos e busca de parcerias.
As secretárias Marcela Moro, da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), Priscila Costa, da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Ana Paula Silva de Almeida, da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) participaram de painéis importantes e discutiram sobre temas atuais e que movimentam o turismo, a educação, além da mobilidade e sustentabilidade em Jundiaí e em todo o Brasil.
Educação em foco
Na segunda-feira (6), a secretária de Educação, Priscila Costa, participou do painel ‘Cidades: Rede de Proteção, Mobilidade e Desenvolvimento’. Ela apresentou o case do programa ‘Vale Verde’, destaque no IGEM 2025 e ressaltou a importância da atuação integrada na garantia dos direitos das crianças, além de destacar o papel da escola como agente transformador. “A escola ultrapassa seus muros e alcança diretamente as famílias, se consolidando como um espaço estratégico de disseminação de boas práticas”, afirmou.
Mobilidade e sustentabilidade
A secretária de Mobilidade e Transporte, Ana Paula Silva de Almeida, participou do painel sobre ‘Descarbonização do transporte público’ e destacou o momento estratégico de Jundiaí para avançar na adoção de tecnologias mais limpas. “O evento é uma grande oportunidade para compartilhar conhecimento e captar oportunidades. Jundiaí vive um momento muito oportuno, com a nova concessão já prevendo testes com veículos elétricos e a biometano”, explicou.
Turismo rural
A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, participou do painel ‘Turismo Rural e Agroturismo: Valorização do Interior e Diversificação Econômica’, destacando o potencial do turismo rural. “O turismo rural tem se consolidado como uma importante estratégia de desenvolvimento para Jundiaí, conectando a produção agrícola à experiências autênticas, como a Festa da Uva, reconhecida internacionalmente e que valoriza nossa cultura local. Participar desse painel foi uma oportunidade de compartilhar boas práticas e fortalecer parcerias que incentivem a diversificação de atividades e a geração de renda no campo, promovendo um crescimento sustentável e com identidade”, destacou.