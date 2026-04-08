Representantes do município de Jundiaí participaram do 68° Congresso Estadual de Municípios, finalizado no fim da tarde desta quarta-feira (8), em São Paulo. O evento reúne gestores públicos de todo o país com o objetivo de troca de experiências, apresentações de projetos e busca de parcerias.

As secretárias Marcela Moro, da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), Priscila Costa, da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Ana Paula Silva de Almeida, da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) participaram de painéis importantes e discutiram sobre temas atuais e que movimentam o turismo, a educação, além da mobilidade e sustentabilidade em Jundiaí e em todo o Brasil.

Educação em foco

Na segunda-feira (6), a secretária de Educação, Priscila Costa, participou do painel ‘Cidades: Rede de Proteção, Mobilidade e Desenvolvimento’. Ela apresentou o case do programa ‘Vale Verde’, destaque no IGEM 2025 e ressaltou a importância da atuação integrada na garantia dos direitos das crianças, além de destacar o papel da escola como agente transformador. “A escola ultrapassa seus muros e alcança diretamente as famílias, se consolidando como um espaço estratégico de disseminação de boas práticas”, afirmou.