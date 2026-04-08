Jundiaí registrou queda no número de multas por alcoolemia no primeiro trimestre de 2026, ou seja, de motoristas pegos dirigindo após consumo de bebidas alcoólicas.De acordo com dados do Detran, foram 101 autuações entre janeiro e março deste ano, contra 161 no mesmo período de 2025. Apesar do recuo na comparação anual, o volume de infrações se mantém no mesmo patamar observado em 2024, quando 101 infrações também foram registradas.

A secretária-geral da OAB-SP, subseção Jundiaí, Roberta Azzone, explica que a legislação brasileira adota a política de tolerância zero em relação ao consumo de álcool ao volante. Ela esclarece que o limite de 0,05 mg/L no bafômetro existe apenas como margem técnica de erro do equipamento, e não como autorização para ingestão de bebida alcoólica. “Qualquer quantidade já caracteriza infração administrativa”, afirma.

A especialista também destaca que, quando o índice alcança 0,34 mg/L de álcool no ar alveolar, a conduta deixa de ser apenas infração e passa a configurar crime de trânsito, com possibilidade de prisão em flagrante. Além disso, a recusa ao teste do bafômetro não livra o motorista das penalidades.