A temporada de seca começa junto à chegada do outono. Preservar e conservar os mananciais é fundamental para que haja segurança na distribuição de água potável à população. O segredo está na mudança de hábitos para economizar água e favorecer o bolso na hora de pagar a conta.
Os velhos e bons hábitos, como desligar a torneira na hora de escovar os dentes, são sempre necessários. Mas garantir a gestão inteligente do recurso dentro de casa exige mudança na rotina doméstica. A transformação pode garantir economia ao bolso e a preservação ambiental. Os ajustes são pequenos aos olhos, mas aliviam o orçamento familiar mensal.
Adaptações domésticas
Especialistas indicam adotar algumas medidas simples, caseiras e fáceis para economizar água e dinheiro. Confira:
Lavar roupa em grandes volumes – Esperar juntar roupas e lavar de uma só vez economiza muitos litros e evita rombos nas contas de energia e de água;
Lavar louça de forma inteligente – Eliminar restos de comida dos pratos e panelas antes de ligar a torneira para lavar reduz o tempo de torneira aberta;
Louças de molho – Para os itens com maior sujeira resolve mais deixar de molho na água do que usar a água corrente para limpar;
Menos tempo embaixo do chuveiro – O vilão da conta de energia e de água é o chuveiro. Por isso, o banho pode ser menos demorado e mais inteligente. Na hora de ensaboar, desligue a torneira. Ligue novamente e não leve mais que cinco minutos fazendo a higiene diária;
Menos água e mais vassoura – Antes de lavar o quintal, calçadas e outras partes da casa, varra primeiro. É possível também reutilizar a água da máquina de lavar para jogar nas áreas onde a limpeza com água seja indispensável.