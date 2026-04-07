A temporada de seca começa junto à chegada do outono. Preservar e conservar os mananciais é fundamental para que haja segurança na distribuição de água potável à população. O segredo está na mudança de hábitos para economizar água e favorecer o bolso na hora de pagar a conta.

Os velhos e bons hábitos, como desligar a torneira na hora de escovar os dentes, são sempre necessários. Mas garantir a gestão inteligente do recurso dentro de casa exige mudança na rotina doméstica. A transformação pode garantir economia ao bolso e a preservação ambiental. Os ajustes são pequenos aos olhos, mas aliviam o orçamento familiar mensal.

Adaptações domésticas

Especialistas indicam adotar algumas medidas simples, caseiras e fáceis para economizar água e dinheiro. Confira: