31 de março de 2026
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FERIADO PROLONGADO

Confira o abre e fecha dos serviços públicos de Jundiaí

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 4 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Na quinta-feira (2/4) será ponto facultativo
Na quinta-feira (2/4) será ponto facultativo

Na próxima sexta-feira (3/4) é feriado da Paixão de Cristo. Em razão da data, os serviços e equipamentos públicos municipais vinculados à Prefeitura de Jundiaí terão horários de funcionamento alterados. Confira os detalhes sobre o funcionamento no período.

Em virtude do ponto facultativo, os setores administrativos encerram expediente na quinta-feira (2/4) e retomam às atividades na segunda-feira (6/4). Estão incluídos os seguintes serviços: Paço, secretarias externas, Procon e Fundo Social de Solidariedade (Funss).

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas da Família, os Ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a Academia de Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (CECCO), e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 2 e Infantojuvenil encerram o expediente na quarta-feira (1/4) e reabrem na segunda-feira (06). O CAPS AD e o CAPS 3 permanecem abertos 24 horas, exclusivamente para acolhidos.

As Unidades de Pronto Atendimento (PAs) funcionarão diariamente nos seguintes horários:

  • Unidade da Ponte São João e PA do Retiro: das 7h às 19h (fechamento dos portões às 18h);
  • Unidades Hortolândia, PA Central e UPA Vetor Oeste: funcionamento 24 horas;
  • Hospital São Vicente de Paulo e Hospital Universitário (HU): seguem com atendimento normal durante o feriado.

Transporte Público

O transporte coletivo de Jundiaí opera da seguinte forma:

  • 5ª feira (2/4): horário de dias úteis, exceto a linha 577 (Paço Municipal – Terminal Hortolândia), que funcionará em horários especiais;
  • 6ª feira (3/4): horário de domingos e feriados;
  • Sábado (4/4): horário de sábados;
  • Domingo (5/4): horário de domingos e feriados.

Outras informações sobre os horários dos ônibus podem ser consultadas no site do Sistema Integrado de Transporte Urbano de Jundiaí (SITU).

Assistência e Desenvolvimento Social

O Centro Pop (rua Marechal Deodoro da Fonseca, 504 – Centro), equipamento voltado ao atendimento à população em situação de rua, funciona normalmente até quarta-feira (1/4). O expediente normal volta na segunda-feira (6/4). Durante o período, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) dão continuidade às ações de busca ativa e ficam disponíveis para acionamento e atendimentos a chamados, 24 horas por dia, pelo telefone (11) 98531-0146.

Educação

As unidades escolares não terão atividades a partir de quinta-feira (2/4), com retorno na segunda-feira (6/4), em horário normal.

Cultura

Na quinta-feira (2/4), os Museus Solar do Barão e dos Ferroviários, além da Pinacoteca abrem normalmente. O Teatro Polytheama abre uma hora antes do espetáculo. O Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, Espaço Expressa, Biblioteca Nelson Foot e Fábrica das Infâncias Japy estarão fechados.

Na sexta-feira (3/4), o Teatro Polytheama recebe o espetáculo ‘Nunca Desista dos Seus Sonhos’, do R2 Group, às 20h. Os demais espaços estarão fechados.

No sábado (4/4), o Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro estará aberto, assim como a Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot e a Fábrica das Infâncias Japy. O Museu Solar do Barão e a Pinacoteca abrem das 10h às 14h, e o Museu dos Ferroviários funciona das 10h às 16h. O Espaço Expressa e Teatro Polythema estarão fechados.

No domingo (5/4), a Fábrica das Infâncias Japy estará aberta ao público, e o Museu dos Ferroviários funciona das 10h às 16h. O Espaço Expressa segue fechado, assim como o Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, a Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot, o Museu Solar do Barão e a Pinacoteca.

O CEU das Artes e o Centro Cultural Américo Mendes permanecerão fechados em todos os dias mencionados.

Parques municipais

Os parques municipais funcionam normalmente durante todo o período de Páscoa, respeitando os horários habituais de cada unidade,

Centros Esportivos

Os 20 centros esportivos de Jundiaí funcionarão nos seguintes horários:

  • Quinta-feira (2/4): escala de plantão – das 8h às 18h, exceto os CECEs Nicolino de Luca (Bolão), que estará aberto das 6h às 18h, e José Brenna (Sororoca), das 8h às 20h;
  • Sexta-feira (3/4): todos estarão fechados;
  • Sábado (4/4): escala de plantão – das 8h às 18h, exceto os CECEs Nicolino de Luca (Bolão), que estará aberto das 6h às 18h, e José Brenna (Sororoca), das 8h às 20h;
  • Domingo (5/4): todos estarão fechados.

Feiras e Varejões

As feiras livres e varejões noturnos mantêm a programação normal.

Espaço Jundiaí Empreendedora

O Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping, onde também funcionam o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e o Banco do Povo, estará fechado na quinta-feira (2/4) e na sexta-feira (3/4). O atendimento será retomado na segunda-feira (6/4), às 8h.

Dae

Neste feriado de Páscoa, o Posto de Atendimento da Dae, no Poupatempo, abre na quinta-feira (2/4) e na sexta-feira (3/4). A sede administrativa e os Postos de Atendimento da Vila Hortolândia, Centro, Ponte São João e Eloy Chaves não terão expediente nestas quinta (2/4) e sexta-feira (3/4).

Em caso de urgência, os munícipes podem entrar em contato com a Dae pela Central de Relacionamento, no telefone 0800 0133 155, com ligação gratuita e atendimento 24 horas.

Coleta de lixo

Não haverá interrupção nos serviços de coleta orgânica, reciclável e Cata-Treco, que seguem conforme o cronograma regular.

Guarda Municipal

A Guarda Municipal de Jundiaí mantém atendimento 24 horas, durante todo o período do Carnaval, pelo telefone 153.

Defesa Civil

A Defesa Civil também funciona normalmente durante o feriado. Em caso de emergência, o telefone é o 199 ou (11) 4589-0199.

Serviço Funerário

Os cemitérios municipais Nossa Senhora do Montenegro e Nossa Senhora do Desterro permanecem abertos normalmente, das 7h às 17h, para sepultamentos e visitas. O atendimento do velório Adamastor Fernandes segue o funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana.

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