Na próxima sexta-feira (3/4) é feriado da Paixão de Cristo. Em razão da data, os serviços e equipamentos públicos municipais vinculados à Prefeitura de Jundiaí terão horários de funcionamento alterados. Confira os detalhes sobre o funcionamento no período.

Em virtude do ponto facultativo, os setores administrativos encerram expediente na quinta-feira (2/4) e retomam às atividades na segunda-feira (6/4). Estão incluídos os seguintes serviços: Paço, secretarias externas, Procon e Fundo Social de Solidariedade (Funss).

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas da Família, os Ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a Academia de Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (CECCO), e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 2 e Infantojuvenil encerram o expediente na quarta-feira (1/4) e reabrem na segunda-feira (06). O CAPS AD e o CAPS 3 permanecem abertos 24 horas, exclusivamente para acolhidos.