Na próxima sexta-feira (3/4) é feriado da Paixão de Cristo. Em razão da data, os serviços e equipamentos públicos municipais vinculados à Prefeitura de Jundiaí terão horários de funcionamento alterados. Confira os detalhes sobre o funcionamento no período.
Em virtude do ponto facultativo, os setores administrativos encerram expediente na quinta-feira (2/4) e retomam às atividades na segunda-feira (6/4). Estão incluídos os seguintes serviços: Paço, secretarias externas, Procon e Fundo Social de Solidariedade (Funss).
Saúde
As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas da Família, os Ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a Academia de Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (CECCO), e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 2 e Infantojuvenil encerram o expediente na quarta-feira (1/4) e reabrem na segunda-feira (06). O CAPS AD e o CAPS 3 permanecem abertos 24 horas, exclusivamente para acolhidos.
As Unidades de Pronto Atendimento (PAs) funcionarão diariamente nos seguintes horários:
- Unidade da Ponte São João e PA do Retiro: das 7h às 19h (fechamento dos portões às 18h);
- Unidades Hortolândia, PA Central e UPA Vetor Oeste: funcionamento 24 horas;
- Hospital São Vicente de Paulo e Hospital Universitário (HU): seguem com atendimento normal durante o feriado.
Transporte Público
O transporte coletivo de Jundiaí opera da seguinte forma:
- 5ª feira (2/4): horário de dias úteis, exceto a linha 577 (Paço Municipal – Terminal Hortolândia), que funcionará em horários especiais;
- 6ª feira (3/4): horário de domingos e feriados;
- Sábado (4/4): horário de sábados;
- Domingo (5/4): horário de domingos e feriados.
Outras informações sobre os horários dos ônibus podem ser consultadas no site do Sistema Integrado de Transporte Urbano de Jundiaí (SITU).
Assistência e Desenvolvimento Social
O Centro Pop (rua Marechal Deodoro da Fonseca, 504 – Centro), equipamento voltado ao atendimento à população em situação de rua, funciona normalmente até quarta-feira (1/4). O expediente normal volta na segunda-feira (6/4). Durante o período, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) dão continuidade às ações de busca ativa e ficam disponíveis para acionamento e atendimentos a chamados, 24 horas por dia, pelo telefone (11) 98531-0146.
Educação
As unidades escolares não terão atividades a partir de quinta-feira (2/4), com retorno na segunda-feira (6/4), em horário normal.
Cultura
Na quinta-feira (2/4), os Museus Solar do Barão e dos Ferroviários, além da Pinacoteca abrem normalmente. O Teatro Polytheama abre uma hora antes do espetáculo. O Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, Espaço Expressa, Biblioteca Nelson Foot e Fábrica das Infâncias Japy estarão fechados.
Na sexta-feira (3/4), o Teatro Polytheama recebe o espetáculo ‘Nunca Desista dos Seus Sonhos’, do R2 Group, às 20h. Os demais espaços estarão fechados.
No sábado (4/4), o Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro estará aberto, assim como a Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot e a Fábrica das Infâncias Japy. O Museu Solar do Barão e a Pinacoteca abrem das 10h às 14h, e o Museu dos Ferroviários funciona das 10h às 16h. O Espaço Expressa e Teatro Polythema estarão fechados.
No domingo (5/4), a Fábrica das Infâncias Japy estará aberta ao público, e o Museu dos Ferroviários funciona das 10h às 16h. O Espaço Expressa segue fechado, assim como o Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, a Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot, o Museu Solar do Barão e a Pinacoteca.
O CEU das Artes e o Centro Cultural Américo Mendes permanecerão fechados em todos os dias mencionados.
Parques municipais
Os parques municipais funcionam normalmente durante todo o período de Páscoa, respeitando os horários habituais de cada unidade,
Centros Esportivos
Os 20 centros esportivos de Jundiaí funcionarão nos seguintes horários:
- Quinta-feira (2/4): escala de plantão – das 8h às 18h, exceto os CECEs Nicolino de Luca (Bolão), que estará aberto das 6h às 18h, e José Brenna (Sororoca), das 8h às 20h;
- Sexta-feira (3/4): todos estarão fechados;
- Sábado (4/4): escala de plantão – das 8h às 18h, exceto os CECEs Nicolino de Luca (Bolão), que estará aberto das 6h às 18h, e José Brenna (Sororoca), das 8h às 20h;
- Domingo (5/4): todos estarão fechados.
Feiras e Varejões
As feiras livres e varejões noturnos mantêm a programação normal.
Espaço Jundiaí Empreendedora
O Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping, onde também funcionam o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e o Banco do Povo, estará fechado na quinta-feira (2/4) e na sexta-feira (3/4). O atendimento será retomado na segunda-feira (6/4), às 8h.
Dae
Neste feriado de Páscoa, o Posto de Atendimento da Dae, no Poupatempo, abre na quinta-feira (2/4) e na sexta-feira (3/4). A sede administrativa e os Postos de Atendimento da Vila Hortolândia, Centro, Ponte São João e Eloy Chaves não terão expediente nestas quinta (2/4) e sexta-feira (3/4).
Em caso de urgência, os munícipes podem entrar em contato com a Dae pela Central de Relacionamento, no telefone 0800 0133 155, com ligação gratuita e atendimento 24 horas.
Coleta de lixo
Não haverá interrupção nos serviços de coleta orgânica, reciclável e Cata-Treco, que seguem conforme o cronograma regular.
Guarda Municipal
A Guarda Municipal de Jundiaí mantém atendimento 24 horas, durante todo o período do Carnaval, pelo telefone 153.
Defesa Civil
A Defesa Civil também funciona normalmente durante o feriado. Em caso de emergência, o telefone é o 199 ou (11) 4589-0199.
Serviço Funerário
Os cemitérios municipais Nossa Senhora do Montenegro e Nossa Senhora do Desterro permanecem abertos normalmente, das 7h às 17h, para sepultamentos e visitas. O atendimento do velório Adamastor Fernandes segue o funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana.