O Centro de Integração da Cidadania (CIC) de Jundiaí realiza, no dia 1º de abril (quarta-feira), duas ações de empregabilidade, com oferta total de 130 vagas de trabalho, em parceria com a empresa Total Express, para a área de Logística.

Localizado na Rua Alceu de Toledo Pontes, 200, Cecap, o CIC Jundiaí terá a programação dividida em dois períodos. Pela manhã, das 9h às 12h, em parceria com a Total Express, serão ofertadas 100 vagas para o cargo de Auxiliar de Operações Logísticas. Não é necessário ter experiência, sendo exigido ensino fundamental completo, idade mínima de 18 anos e residência nas regiões de Francisco Morato, Jundiaí, Franco da Rocha, Campo Limpo Paulista ou Caieiras. O salário é de R$ 1.872,00, com benefícios como restaurante no local, vale-transporte, seguro de vida, licença maternidade e paternidade estendida, TotalPass, programa de bonificação e parceria com instituição de ensino.

No período da tarde, das 13h às 16h, também em parceria com a Total Express, serão oferecidas 30 vagas para o cargo de Assistente de Prevenção de Perdas. Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e residir em Jundiaí. O salário é de R$ 1.943,00, com benefícios como refeição no local, convênios médico e odontológico, vale-transporte, fretado, seguro de vida, TotalPass e participação nos lucros. A escala de trabalho é 6x1, com horários flexíveis.