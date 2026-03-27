O período da quaresma impulsiona o comércio de pescados em Jundiaí, com aumento médio de cerca de 30% nas vendas em comparação a outros períodos do ano, segundo os comerciantes com barracas nas feiras livres e em programas de pesca econômica. O período é considerado o principal lucro para o setor tendo este ano como carro-chefe os peixes mais populares como como tilápia e merluza.

Proprietário de uma barraca de peixes em feira livre, Evandro Bernardo afirma que a data é essencial para o faturamento anual. Ele compara o momento ao Natal para o comércio em geral. “A quaresma é o período disparado de mais vendas, chegando a aumentar em torno de 30% em relação a outras épocas do ano. É quando garantimos o fôlego necessário para o resto do ano, chegando a vender até 10 vezes mais do que em semanas normais”, completa.

Segundo o comerciante, o perfil de consumo também mudou nos últimos anos. Hoje, os mais procurados são os filés de linguado, tilápia, badejo e pescada branca, muito pelo valor e pela qualidade. O bacalhau já não tem mais a mesma saída.