O período da quaresma impulsiona o comércio de pescados em Jundiaí, com aumento médio de cerca de 30% nas vendas em comparação a outros períodos do ano, segundo os comerciantes com barracas nas feiras livres e em programas de pesca econômica. O período é considerado o principal lucro para o setor tendo este ano como carro-chefe os peixes mais populares como como tilápia e merluza.
Proprietário de uma barraca de peixes em feira livre, Evandro Bernardo afirma que a data é essencial para o faturamento anual. Ele compara o momento ao Natal para o comércio em geral. “A quaresma é o período disparado de mais vendas, chegando a aumentar em torno de 30% em relação a outras épocas do ano. É quando garantimos o fôlego necessário para o resto do ano, chegando a vender até 10 vezes mais do que em semanas normais”, completa.
Segundo o comerciante, o perfil de consumo também mudou nos últimos anos. Hoje, os mais procurados são os filés de linguado, tilápia, badejo e pescada branca, muito pelo valor e pela qualidade. O bacalhau já não tem mais a mesma saída.
A funcionária Vanessa Santos, que trabalha em outra barraca licenciada, também observa o aumento na procura. Entre os produtos mais vendiSdos, ela cita tilápia, pacu, corvina, tainha e filés como merluza e badejo. “Acredito que o povo tenha mudado as preferências por serem peixes mais práticos de fazer e que já estão no dia a dia, além das crianças preferirem por ter um sabor mais suave em relação ao bacalhau”, explica.
Vanessa Santos ressalta praticidade de outras espécies diferentes do bacalhau no preparo
Pesca econômica
Para garantir qualidade e segurança alimentar, os feirantes participaram recentemente de um treinamento promovido pela Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo. Segundo a prefeitura, a capacitação abordou boas práticas de higiene, armazenamento e exposição dos pescados, incluindo orientações sobre controle de temperatura, uso de equipamentos adequados e higienização.
O município conta atualmente com três feirantes de pescado licenciados, que atuam nas feiras livres em diferentes bairros ao longo da semana. Além disso, o Programa Pesca Econômica, em funcionamento desde 1994, atende 19 bairros de terça a sábado, ampliando o acesso da população aos produtos.
Às terças, a barraca fica no Jardim do Lago. Às quartas, no Santa Gertrudes (parte alta), Residencial Terra da Uva, Parque Residencial Jundiaí, Jardim Tulipas e Jardim Danúbio. De quinta-feira, no Fazenda Grande, Parque Eloy Chaves, Retiro e Caxambú. Às sextas, na Colônia, Vila Maringá, Jundiaí-Mirim, Cecap II e Vila Aparecida. Já de sábado, as barracas ficam no Agapeama e Nova Cidade Jardim.