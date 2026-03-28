Segundo dados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Jundiaí, divulgados pelo Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), a média mensal de ocorrências de quedas de idosos aumentou 49% em Jundiaí. Em 2026, até o momento, já foram contabilizados 276 atendimentos, o que representa uma média mensal aproximada de 92 casos.

Em 2025 todo foram registrados 740 atendimentos relacionados a acidentes dessa natureza, com média de cerca de 61,7 casos por mês. Uso de medicamentos, doenças visuais ou neurológicas podem ocasionar os acidentes que, em alguns casos, podem levar ao óbito.

O geriatra e psiquiatra Ivan Aprahamian, que também coordena a Disciplina de Geriatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), alerta que uma queda pode ter diversos impactos negativos à saúde de um idoso. É fundamental, segundo o especialista, observar sinais de alerta como desequilíbrio, distorções da marcha, uso de medicamentos que favoreçam quedas ou até problemas cognitivos.