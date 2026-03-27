Atletas do Time Jundiaí de Judô brilharam na Copa São Paulo, realizada em São Bernardo do Campo, São Paulo. A equipe subiu nos dois lugares mais altos do pódio trazendo de volta para Jundiaí três medalhas de ouro e uma de prata.

Marcos Seixas, um dos treinadores do Time Jundiaí de Judô e coordenador da modalidade, disse que o torneio é, atualmente, um dos mais importantes da modalidade no Brasil, por seu alto nível técnico. “O evento é organizado pela Federação Paulista de Judô, mas recebe inscritos de todas as regiões do país, de grandes clubes. Por isso as medalhas obtidas pelo nosso time têm que ser ainda mais valorizadas”, disse.

“Esses resultados mostram que o trabalho do Time Jundiaí está no caminho certo. Estamos colecionando bons resultados logo no começo da temporada, o que nos motiva ainda mais para os desafios que teremos pela frente, entre eles as seletivas para o Estadual e para torneios nacionais. A Copa São Paulo Nacional é prioridade de muitos de nossos judocas. Os pódios obtidos este ano já são superiores aos de 2025. Vamos seguir evoluindo na temporada”, finalizou Marcos Seixas.