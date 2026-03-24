O Time Jundiaí de tênis de mesa conquistou no último fim de semana seis medalhas na terceira etapa da Liga Digital Table Tennis, realizada em Suzano/SP: uma de ouro, uma de prata e quatro de bronze.

A dupla Gabriel Beisigel/Leandro Spinacé - na categoria Duplas C - subiu no lugar mais alto do pódio. Já Kenzo Higa ficou com a prata na categoria Sub-15 B. Levaram a medalha de bronze Ana Carolina Yee - Sub-15 Feminino, Alexandre Iha - Sub-17 A, Leandro Spinacé - Master 40 B - e a dupla Arthur Bernardi/Davi Caselato - categoria Duplas C.

No próximo final de semana, dias 28 e 29 de março, o Time Jundiaí de tênis de mesa vai a Guarulhos, na Grande São Paulo, para a disputa da primeira etapa do Campeonato Paulista da modalidade. A equipe vem numa sequência de bons resultados. No dia 15, participou de duas competições. Na segunda etapa da Liga Paulista, em Piracicaba, Gabriel Beisigel - Sub-13 - ficou com a medalha de ouro. Em Itaquera, na Zona Leste da Capital, Yukiko Kitahara venceu a terceira etapa da Liga Nipo na categoria Masters 60B.