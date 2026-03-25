Uma iniciativa que une gastronomia e solidariedade promete movimentar Jundiaí no próximo dia 23 de abril (quinta-feira). O evento será realizado das 18h às 23h, na Pizzaria Vesúvio, com o objetivo de arrecadar recursos para o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV).
Com foco na experiência gastronômica, o público poderá desfrutar de um rodízio completo de pizzas salgadas e doces, com variedade de sabores, além de um buffet diversificado. O convite custa R$ 84,90 (bebidas à parte), e a renda obtida será revertida ao hospital, contribuindo diretamente para a manutenção dos serviços, aquisição de insumos e fortalecimento da assistência prestada aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).
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A proposta do evento vai além da arrecadação financeira e busca engajar a comunidade, aproximando a população da realidade e das necessidades da instituição, além de reforçar a importância da participação social no fortalecimento do sistema público de saúde.
Para a supervisora de Projetos Sociais, Viviane Rasera, ações realizadas fora do ambiente hospitalar têm um papel estratégico no apoio ao HSV. “Eventos externos como este são extremamente importantes, porque ampliam o alcance das nossas ações e estimulam o envolvimento da sociedade. Ao mesmo tempo em que proporcionam uma experiência agradável, eles contribuem de forma efetiva para que o Hospital São Vicente continue oferecendo um atendimento digno, humanizado e de qualidade à população”, destaca.
Além de promover uma noite de lazer e convivência, o evento também reforça a cultura da solidariedade, convidando famílias, amigos e toda a comunidade a participarem de uma causa que impacta diretamente milhares de pessoas atendidas diariamente pelo hospital.
A Pizzaria Vesúvio está localizada na rua do Retiro, 2173, Vila das Hortências, em Jundiaí. Os convites podem ser adquiridos na Diretoria do Hospital São Vicente, localizada na rua São Vicente de Paulo, 223, no Centro de Jundiaí, ou por meio do WhatsApp (11) 4583-8181.