Com foco na experiência gastronômica, o público poderá desfrutar de um rodízio completo de pizzas salgadas e doces, com variedade de sabores, além de um buffet diversificado. O convite custa R$ 84,90 (bebidas à parte), e a renda obtida será revertida ao hospital, contribuindo diretamente para a manutenção dos serviços, aquisição de insumos e fortalecimento da assistência prestada aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Uma iniciativa que une gastronomia e solidariedade promete movimentar Jundiaí no próximo dia 23 de abril (quinta-feira). O evento será realizado das 18h às 23h, na Pizzaria Vesúvio, com o objetivo de arrecadar recursos para o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV).

A proposta do evento vai além da arrecadação financeira e busca engajar a comunidade, aproximando a população da realidade e das necessidades da instituição, além de reforçar a importância da participação social no fortalecimento do sistema público de saúde.

Para a supervisora de Projetos Sociais, Viviane Rasera, ações realizadas fora do ambiente hospitalar têm um papel estratégico no apoio ao HSV. “Eventos externos como este são extremamente importantes, porque ampliam o alcance das nossas ações e estimulam o envolvimento da sociedade. Ao mesmo tempo em que proporcionam uma experiência agradável, eles contribuem de forma efetiva para que o Hospital São Vicente continue oferecendo um atendimento digno, humanizado e de qualidade à população”, destaca.

Além de promover uma noite de lazer e convivência, o evento também reforça a cultura da solidariedade, convidando famílias, amigos e toda a comunidade a participarem de uma causa que impacta diretamente milhares de pessoas atendidas diariamente pelo hospital.