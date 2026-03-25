O Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí (HU-FMJ) intensificou o acompanhamento do comportamento das doenças respiratórias neste início de 2026 e reforça a importância da atenção aos sintomas e às medidas de prevenção por parte da população.
Entre janeiro e março, o HU-FMJ registrou 96 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), número que representa um aumento de 123% em comparação com o mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 43 casos.
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Na contramão dos casos graves, os atendimentos por Síndrome Gripal (SG) apresentaram redução. Em 2026, foram 84 registros contra 121 no mesmo período do ano anterior, o que indica uma queda de 30,6% no período analisado.
Entenda os quadros clínicos
A Síndrome Gripal (SG) se manifesta com febre, tosse, dor de garganta e dores no corpo. Geralmente apresenta evolução leve e pode ser tratada com cuidados domiciliares.
Já a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) apresenta sintomas mais intensos, como falta de ar, queda na saturação de oxigênio e febre persistente. Nesses casos, a avaliação hospitalar é essencial.
Organização do atendimento
Para garantir mais agilidade e eficiência no atendimento, o HU-FMJ reforça a importância de procurar o serviço de saúde adequado conforme a gravidade dos sintomas:
Casos leves, como os de síndrome gripal, devem ser direcionados às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou pronto atendimentos do município;
Casos graves, com sinais como dificuldade respiratória, devem ser encaminhados diretamente ao Hospital Universitário.
Essa organização permite que os pacientes com quadros mais sérios recebam assistência especializada de forma rápida e segura.
Prevenção: cuidados que fazem diferença
O HU-FMJ orienta que a população mantenha medidas simples:
- Manter a vacinação em dia;
- Higienizar as mãos com frequência;
- Evitar contato próximo com pessoas que apresentem sintomas gripais;
- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar.