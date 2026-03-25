O Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí (HU-FMJ) intensificou o acompanhamento do comportamento das doenças respiratórias neste início de 2026 e reforça a importância da atenção aos sintomas e às medidas de prevenção por parte da população.

Entre janeiro e março, o HU-FMJ registrou 96 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), número que representa um aumento de 123% em comparação com o mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 43 casos.

LEIA MAIS: