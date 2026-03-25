Moradores de Jundiaí que desejam adquirir um imóvel próprio com incentivo do Minha Casa, Minha Vida têm até este domingo (29) para fazer a inscrição presencialmente no Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva. A iniciativa é voltada às famílias que buscam uma oportunidade de acesso à casa própria.
Após essa data, o atendimento presencial acontecerá na sede da Secretaria Municipal de Habitação Social (SMHAB), antiga Fumas, entre os dias 30 de março e 23 de abril. As inscrições também seguem disponíveis de forma on-line, pelo site oficial da Prefeitura de Jundiaí, por meio deste link: https://web21.cijun.sp.gov.br/PMJ/IH/Default.aspx. Não é necessário estar inscrito no Cadastro Único para fazer a inscrição.
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Os empreendimentos serão destinados a famílias enquadradas em duas faixas de renda: de 0 a 3 salários mínimos, com renda de até R$ 4.863,00, e de 3 a 6 salários mínimos, com renda entre R$ 4.863,01 e R$ 9.726,00. Informações sobre quem pode participar, quais as restrições, como será a seleção dos habilitados e indicados neste link.
Serviço – Atendimento Presencial no Parque da Uva
Dias: 25, 26 e 27 de março, das 8h às 17h,
Dias: 28 e 29 de março, das 8h às 12h.
Endereço: avenida Jundiaí, s/n – Anhangabaú.
Atendimento Presencial na Secretaria Municipal de Habitação Social
De: 30 de março a 23 de abril.
Endereço: avenida União dos Ferroviários, 2222, Centro.
Informações: (11) 4583-1722.