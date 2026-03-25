26 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
INCENTIVO

Inscrições do Minha Casa, Minha Vida vão até domingo no Pq da Uva

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A iniciativa é voltada às famílias que buscam uma oportunidade de acesso à casa própria em Jundiaí
A iniciativa é voltada às famílias que buscam uma oportunidade de acesso à casa própria em Jundiaí

Moradores de Jundiaí que desejam adquirir um imóvel próprio com incentivo do Minha Casa, Minha Vida têm até este domingo (29) para fazer a inscrição presencialmente no Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva. A iniciativa é voltada às famílias que buscam uma oportunidade de acesso à casa própria.

Após essa data, o atendimento presencial acontecerá na sede da Secretaria Municipal de Habitação Social (SMHAB), antiga Fumas, entre os dias 30 de março e 23 de abril. As inscrições também seguem disponíveis de forma on-line, pelo site oficial da Prefeitura de Jundiaí, por meio deste link: https://web21.cijun.sp.gov.br/PMJ/IH/Default.aspx. Não é necessário estar inscrito no Cadastro Único para fazer a inscrição.

LEIA MAIS:

Os empreendimentos serão destinados a famílias enquadradas em duas faixas de renda: de 0 a 3 salários mínimos, com renda de até R$ 4.863,00, e de 3 a 6 salários mínimos, com renda entre R$ 4.863,01 e R$ 9.726,00. Informações sobre quem pode participar, quais as restrições, como será a seleção dos habilitados e indicados neste link.

Serviço – Atendimento Presencial no Parque da Uva
Dias: 25, 26 e 27 de março, das 8h às 17h,
Dias: 28 e 29 de março, das 8h às 12h.
Endereço: avenida Jundiaí, s/n – Anhangabaú.

Atendimento Presencial na Secretaria Municipal de Habitação Social
De: 30 de março a 23 de abril.
Endereço: avenida União dos Ferroviários, 2222, Centro.
Informações: (11) 4583-1722.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários