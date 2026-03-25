Moradores de Jundiaí que desejam adquirir um imóvel próprio com incentivo do Minha Casa, Minha Vida têm até este domingo (29) para fazer a inscrição presencialmente no Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva. A iniciativa é voltada às famílias que buscam uma oportunidade de acesso à casa própria.

Após essa data, o atendimento presencial acontecerá na sede da Secretaria Municipal de Habitação Social (SMHAB), antiga Fumas, entre os dias 30 de março e 23 de abril. As inscrições também seguem disponíveis de forma on-line, pelo site oficial da Prefeitura de Jundiaí, por meio deste link: https://web21.cijun.sp.gov.br/PMJ/IH/Default.aspx. Não é necessário estar inscrito no Cadastro Único para fazer a inscrição.

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