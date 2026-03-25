Neste ano, a Emeb Ivo de Bona passou a contar com o Espaço Reencantar, local criado para oferecer um ambiente organizado, acolhedor e pedagógico. Pensado como uma extensão da biblioteca, o espaço incentiva a leitura ao ar livre e promove tranquilidade, concentração e convivência.
O projeto, selecionado em edital da deputada estadual Marina Helou após inscrição realizada pela secretária municipal de Educação, Priscila Costa, quando ainda era diretora da unidade, é estruturado com base nos quatro elementos da natureza, terra, ar, fogo e água, e reúne diferentes ambientes pedagógicos, como área com fogueira para atividades e leitura; redário, que também auxilia na autorregulação de crianças neurodivergentes; fonte de água para propostas educativas; e tanque de areia, voltado a atividades sensoriais.
As atividades são sempre mediadas pelos professores, que utilizam o espaço como extensão da sala de aula. Os alunos podem levar livros, jogos e brinquedos, integrando o aprendizado a experiências mais lúdicas.
A diretora da unidade, Mariane Gonçalves de Souza, destaca a importância do novo ambiente. “É um espaço muito importante para nossa escola. Ele funciona como uma verdadeira sala de aula a céu aberto. Os professores e os alunos têm infinitas possibilidades de exploração. É um ambiente que favorece a criatividade, o aprendizado e o bem-estar dos alunos”, afirma.
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Para a professora do 5º ano, Rosângela de Oliveira Ribeiro, o espaço complementa o trabalho em sala. “Aqui, conseguimos trabalhar todos os conteúdos de maneira diferente. É um espaço que realmente faz a diferença, inclusive para alunos com deficiência cognitiva”, explica.
Entre os alunos, a aprovação também é evidente. “Eu gosto do xadrez e do redário, principalmente. Eu prefiro o espaço como está agora”, diz Oliver Davi Silva de Oliveira. Já Isabela Santos Lima ressalta a mudança. “Eu achei muito legal o Espaço Reencantar, principalmente o espaço das redes e a área de descanso. Antes era um espaço sem graça, agora ficou perfeito. Gosto muito mais de como está.”
A iniciativa está alinhada ao programa Escola da Gente, que orienta a Educação de Jundiaí na criação de ambientes mais inclusivos, acolhedores e integrados.