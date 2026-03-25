Neste ano, a Emeb Ivo de Bona passou a contar com o Espaço Reencantar, local criado para oferecer um ambiente organizado, acolhedor e pedagógico. Pensado como uma extensão da biblioteca, o espaço incentiva a leitura ao ar livre e promove tranquilidade, concentração e convivência.

O projeto, selecionado em edital da deputada estadual Marina Helou após inscrição realizada pela secretária municipal de Educação, Priscila Costa, quando ainda era diretora da unidade, é estruturado com base nos quatro elementos da natureza, terra, ar, fogo e água, e reúne diferentes ambientes pedagógicos, como área com fogueira para atividades e leitura; redário, que também auxilia na autorregulação de crianças neurodivergentes; fonte de água para propostas educativas; e tanque de areia, voltado a atividades sensoriais.