A iniciativa é desenvolvida pela Casa Civil, por meio da Assessoria de Políticas para a Juventude, em parceria com a Fundação TV Tec. “O Ponto+Jovem nasce com a proposta de ser um espaço de encontro, formação e desenvolvimento para os jovens de Jundiaí. A iniciativa se alinha às diretrizes do Plano Municipal da Juventude e da Agenda Jovem, que prevê a expansão de espaços e oportunidades voltados ao desenvolvimento integral dos jovens jundiaienses”, explica a assessora de Políticas para a Juventude, Letícia Atique Branco.

Dentro do programa, uma das primeiras ações teve início nesta semana: o Rota Jovem – capacitação voltada para a área digital. A iniciativa oferece uma trilha completa para quem quer começar do zero e aprender, na prática, a criar conteúdos, desenvolver identidade visual e se posicionar profissionalmente nas redes.

O espaço é voltado principalmente para pessoas entre 15 e 29 anos, mas a ideia é que qualquer jovem interessado possa se aproximar, conhecer e aproveitar as oportunidades. Para participar, basta acompanhar a agenda de cursos da TV Tec. Interessados podem obter mais informações e se inscrever pelos canais da TV Tec, inclusive pelo WhatsApp (11) 99729-4044.