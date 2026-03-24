Alinhado às diretrizes do Plano Municipal da Juventude e da Agenda Jovem, Jundiaí passa a contar com um novo espaço dedicado ao desenvolvimento de jovens na cidade. A prefeitura lançou o Ponto+Jovem, instalado na Fundação TV Tec, como um ambiente voltado ao aprendizado, à criatividade e à preparação para o futuro.
O local reúne diferentes atividades e iniciativas que dialogam com as demandas atuais do mercado, oferecendo oportunidades práticas e conectadas com as novas tecnologias. O programa também promove a integração entre diversas áreas do governo, ampliando o acesso dos jovens a capacitação, informação e caminhos para o crescimento pessoal e profissional.
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A proposta é simples: reunir em um só lugar cursos, oficinas e experiências que façam sentido para o dia a dia dos jovens. Entre as atividades, estão formações em tecnologia, comunicação, produção de conteúdo, cultura e outras áreas que ajudam tanto na escolha de uma carreira quanto no desenvolvimento pessoal.
Mais do que oferecer cursos, o espaço funciona como um hub de oportunidades. A proposta é que os jovens possam experimentar, trocar ideias, descobrir talentos e desenvolver habilidades, ganhando mais confiança para ingressar no mercado de trabalho.
A iniciativa é desenvolvida pela Casa Civil, por meio da Assessoria de Políticas para a Juventude, em parceria com a Fundação TV Tec. “O Ponto+Jovem nasce com a proposta de ser um espaço de encontro, formação e desenvolvimento para os jovens de Jundiaí. A iniciativa se alinha às diretrizes do Plano Municipal da Juventude e da Agenda Jovem, que prevê a expansão de espaços e oportunidades voltados ao desenvolvimento integral dos jovens jundiaienses”, explica a assessora de Políticas para a Juventude, Letícia Atique Branco.
Dentro do programa, uma das primeiras ações teve início nesta semana: o Rota Jovem – capacitação voltada para a área digital. A iniciativa oferece uma trilha completa para quem quer começar do zero e aprender, na prática, a criar conteúdos, desenvolver identidade visual e se posicionar profissionalmente nas redes.
O espaço é voltado principalmente para pessoas entre 15 e 29 anos, mas a ideia é que qualquer jovem interessado possa se aproximar, conhecer e aproveitar as oportunidades. Para participar, basta acompanhar a agenda de cursos da TV Tec. Interessados podem obter mais informações e se inscrever pelos canais da TV Tec, inclusive pelo WhatsApp (11) 99729-4044.