A nova rodada de oitivas é coordenada pela Assessoria de Políticas para a Juventude e busca ouvir diretamente quem vive a realidade no dia a dia. Durante os encontros, os jovens apontam desafios e sugerem melhorias para a cidade. Gustavo Garcia Brindaroli Alves, por exemplo, destacou a importância de temas como segurança nas escolas e qualidade do ensino. “A gente vive isso todos os dias. Então conseguimos falar o que realmente precisa melhorar”, afirmou.

A Prefeitura de Jundiaí deu início a mais uma rodada de escuta ativa para a revisão do Plano Municipal da Juventude (PMJ). O Plano é o instrumento que orienta as políticas públicas voltadas aos jovens da cidade, como ações em educação, trabalho, mobilidade, saúde e segurança. Agora, ele passa por atualização justamente para acompanhar as mudanças e novas demandas dessa geração.

O jovem Yuri Podanosky ressaltou a importância do momento. “Os jovens têm uma visão melhor sobre o futuro. Então é importante a gente ser ouvido”, destacou. Além das escutas presenciais, a Prefeitura também disponibilizou uma pesquisa on-line para ampliar a participação e reunir ainda mais contribuições.

O formulário inclui, nesta edição, o eixo de Juventude e Sucessão Rural, ampliando o olhar para diferentes realidades do município. O objetivo é atualizar o Plano a partir das novas demandas dos jovens. “O Plano Municipal da Juventude é um instrumento dinâmico, que precisa acompanhar as mudanças da sociedade. A revisão é uma oportunidade de reafirmar o compromisso com a escuta ativa e com a construção de políticas públicas cada vez mais efetivas e conectadas à realidade dos jovens”, destaca a Assessora de Políticas para a Juventude, Letícia Atique Branco.

Ao longo das próximas semanas, novas oitivas serão realizadas em diferentes regiões da cidade, garantindo diversidade de vozes no processo. Para participar da pesquisa, acesse aqui.