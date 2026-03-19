19 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Jovens participam da revisão do Plano Municipal da Juventude

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A nova rodada de oitivas é coordenada pela Assessoria de Políticas para a Juventude
A nova rodada de oitivas é coordenada pela Assessoria de Políticas para a Juventude

A Prefeitura de Jundiaí deu início a mais uma rodada de escuta ativa para a revisão do Plano Municipal da Juventude (PMJ). O Plano é o instrumento que orienta as políticas públicas voltadas aos jovens da cidade, como ações em educação, trabalho, mobilidade, saúde e segurança. Agora, ele passa por atualização justamente para acompanhar as mudanças e novas demandas dessa geração.

A nova rodada de oitivas é coordenada pela Assessoria de Políticas para a Juventude e busca ouvir diretamente quem vive a realidade no dia a dia. Durante os encontros, os jovens apontam desafios e sugerem melhorias para a cidade.
Gustavo Garcia Brindaroli Alves, por exemplo, destacou a importância de temas como segurança nas escolas e qualidade do ensino. “A gente vive isso todos os dias. Então conseguimos falar o que realmente precisa melhorar”, afirmou.

LEIA MAIS:

O jovem Yuri Podanosky ressaltou a importância do momento. “Os jovens têm uma visão melhor sobre o futuro. Então é importante a gente ser ouvido”, destacou. Além das escutas presenciais, a Prefeitura também disponibilizou uma pesquisa on-line para ampliar a participação e reunir ainda mais contribuições.

O formulário inclui, nesta edição, o eixo de Juventude e Sucessão Rural, ampliando o olhar para diferentes realidades do município. O objetivo é atualizar o Plano a partir das novas demandas dos jovens. “O Plano Municipal da Juventude é um instrumento dinâmico, que precisa acompanhar as mudanças da sociedade. A revisão é uma oportunidade de reafirmar o compromisso com a escuta ativa e com a construção de políticas públicas cada vez mais efetivas e conectadas à realidade dos jovens”, destaca a Assessora de Políticas para a Juventude, Letícia Atique Branco.

Ao longo das próximas semanas, novas oitivas serão realizadas em diferentes regiões da cidade, garantindo diversidade de vozes no processo. Para participar da pesquisa, acesse aqui.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários