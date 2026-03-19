A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Finanças, realizou a primeira audiência pública para apresentação e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, evidenciando um cenário de responsabilidade fiscal, reorganização das contas públicas e definição clara de prioridades para os próximos anos.

Um dos principais destaques apresentados foi o esforço realizado ao longo do último ano para reequilibrar as finanças municipais. A administração promoveu uma ampla revisão de contratos em todas as secretarias, com foco na eficiência do gasto público, redução de despesas e melhor direcionamento dos recursos. Esse processo permitiu reorganizar compromissos financeiros e garantir maior previsibilidade à gestão, criando uma base sólida para o planejamento futuro.

Outro fator importante para esse reequilíbrio foi o uso das possibilidades trazidas pela Emenda Constitucional nº 136, que ampliou a Desvinculação de Receitas dos Municípios (DRM). A medida deu mais flexibilidade ao orçamento ao permitir o uso de parte dos recursos de fundos municipais e seus superávits, possibilitando ao município honrar compromissos relevantes, especialmente na área da saúde, considerada prioritária.