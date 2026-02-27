Jundiaienses poderão participar da elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de São Paulo (LDO) para 2027. O governo receberá sugestões da população a partir da próxima segunda-feira (2).

A LDO estabelece as metas e prioridades da administração pública e orienta a elaboração do Orçamento do ano seguinte (Lei Orçamentária Anual – LOA). Trata-se de instrumento normativo que define diretrizes para a organização e execução do futuro planejamento orçamentário.

Participações