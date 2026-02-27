27 de fevereiro de 2026
ORÇAMENTO DE SP

Jundiaienses podem ajudar na elaboração da LDO 2027

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo
População pode enviar sugestões para a elaboração da LDO 2027 a partir de 2 de março
População pode enviar sugestões para a elaboração da LDO 2027 a partir de 2 de março

Jundiaienses poderão participar da elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de São Paulo (LDO) para 2027. O governo receberá sugestões da população a partir da próxima segunda-feira (2).

A LDO estabelece as metas e prioridades da administração pública e orienta a elaboração do Orçamento do ano seguinte (Lei Orçamentária Anual – LOA). Trata-se de instrumento normativo que define diretrizes para a organização e execução do futuro planejamento orçamentário.

LEIA MAIS:

Participações

Assim como os jundiaienses, paulistas de todos os municípios do Estado também podem enviar sugestões para a elaboração da LDO. Segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP), as propostas poderão ser registradas por tema, região ou município, em ambiente digital de fácil navegação.

A participação popular será realizada em duas etapas:

De 2 a 8 de março: envio de sugestões;
De 16 a 22 de março: priorização das propostas sistematizadas pela equipe técnica.

Para registrar sugestão, o cidadão deve acessar o site audienciasdoorcamento.sp.gov.br.

