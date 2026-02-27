Jundiaienses poderão participar da elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de São Paulo (LDO) para 2027. O governo receberá sugestões da população a partir da próxima segunda-feira (2).
A LDO estabelece as metas e prioridades da administração pública e orienta a elaboração do Orçamento do ano seguinte (Lei Orçamentária Anual – LOA). Trata-se de instrumento normativo que define diretrizes para a organização e execução do futuro planejamento orçamentário.
Participações
Assim como os jundiaienses, paulistas de todos os municípios do Estado também podem enviar sugestões para a elaboração da LDO. Segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP), as propostas poderão ser registradas por tema, região ou município, em ambiente digital de fácil navegação.
A participação popular será realizada em duas etapas:
De 2 a 8 de março: envio de sugestões;
De 16 a 22 de março: priorização das propostas sistematizadas pela equipe técnica.
Para registrar sugestão, o cidadão deve acessar o site audienciasdoorcamento.sp.gov.br.