A Prefeitura de Jundiaí inicia, no próximo dia 31 de março, junto com a folha salarial do mês, o pagamento das férias-prêmio para cerca de 500 servidores municipais. A medida marca o começo da quitação dos valores devidos aos 1.465 servidores que estavam na fila de espera, que será atendida de forma gradual até a sua regularização.

Foram destinados R$ 6 milhões para essa primeira etapa. Os valores vinham sendo aguardados desde 2024 e, em 2025, até então, a liberação das férias-prêmio ocorria apenas em casos relacionados à saúde. Agora, a Administração Municipal dá início ao pagamento, garantindo que todos os servidores que aguardam serão contemplados conforme planejamento financeiro.

