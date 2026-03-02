A Prefeitura de Jundiaí inicia, no próximo dia 31 de março, junto com a folha salarial do mês, o pagamento das férias-prêmio para cerca de 500 servidores municipais. A medida marca o começo da quitação dos valores devidos aos 1.465 servidores que estavam na fila de espera, que será atendida de forma gradual até a sua regularização.
Foram destinados R$ 6 milhões para essa primeira etapa. Os valores vinham sendo aguardados desde 2024 e, em 2025, até então, a liberação das férias-prêmio ocorria apenas em casos relacionados à saúde. Agora, a Administração Municipal dá início ao pagamento, garantindo que todos os servidores que aguardam serão contemplados conforme planejamento financeiro.
O prefeito Gustavo Martinelli destacou que a orientação do governo foi priorizar a regularização dos vencimentos. “Temos respeito e responsabilidade com os nossos servidores. Estamos viabilizando o pagamento das férias-prêmio com planejamento e equilíbrio fiscal, assegurando esse direito sem comprometer os serviços prestados à população”, afirmou.
O processo está sendo conduzido com critérios técnicos, observando as faixas de remuneração e a ordem da fila, garantindo transparência e previsibilidade. Trata-se de um esforço conjunto das equipes de Finanças e Recursos Humanos para assegurar que não haja prejuízos aos servidores nem impactos na prestação dos serviços públicos.