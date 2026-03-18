A Prefeitura de Jundiaí iniciou os trabalhos refrentes ao novo paisagismo no canteiro central da avenida Dr. Olavo Guimarães, na região da Vila Arens. O plantio de espécies ornamentais está levando mais vida e colorindo o espaço urbano local.
Ao todo, estão sendo plantadas 600 mudas de mini ixora e três palmeiras cica, espécies escolhidas por serem resistentes e exigirem pouca manutenção. O trabalho é realizado pelo Departamento de Parques, Jardins e Praças da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP).
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As equipes realizaram o preparo do solo, com aplicação de composto orgânico, terra vermelha, adubo e calcário. As mudas são plantadas uma a uma e após o término será aplicada uma cobertura vegetal triturada, que ajuda a manter a umidade do solo e contribui para o desenvolvimento das plantas.
O novo visual já chama a atenção de quem passa pelo local. A faxineira Eva Aparecida, que estava na região, destacou a importância da iniciativa para a cidade. “Eu gosto muito de plantas. Isso muda bastante o ambiente e deixa o lugar mais alegre. Quando a gente vê um espaço todo colorido, dá mais vida para a cidade”, comentou.