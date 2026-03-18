A Prefeitura de Jundiaí iniciou os trabalhos refrentes ao novo paisagismo no canteiro central da avenida Dr. Olavo Guimarães, na região da Vila Arens. O plantio de espécies ornamentais está levando mais vida e colorindo o espaço urbano local.

Ao todo, estão sendo plantadas 600 mudas de mini ixora e três palmeiras cica, espécies escolhidas por serem resistentes e exigirem pouca manutenção. O trabalho é realizado pelo Departamento de Parques, Jardins e Praças da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP).

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