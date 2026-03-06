O trabalho foi realizado pelo Departamento de Parques, Jardins e Praças da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) da Prefeitura de Jundiaí. Entre as espécies estão barba-de-serpente, estrelícia, mini ixória e grama-amendoim, que são mais resistentes e exigem pouca manutenção.

Os canteiros centrais da avenida Itatiba, na Vila Rio Branco, e a Praça José Pedro Raimundo estão de cara nova, e mais coloridos. Os locais ganharam um novo paisagismo, agora com flores de várias espécies. Ao todo, mais de mil mudas fazem parte do novo visual do bairro, transformando uma das principais vias da Vila Rio Branco em um espaço mais bonito e acolhedor.

Para o secretário da Smisp, Jeferson Coimbra, o novo paisagismo vai além da estética. “Estamos investindo em uma cidade mais colorida, mais viva e que proporcione bem-estar para a população. O paisagismo transforma os espaços públicos, valoriza os bairros e melhora a qualidade de vida das pessoas”, destacou.

O novo visual já chama a atenção de quem passa pelo local. O aposentado Gildo Galo, morador da Vila Liberdade há 53 anos, fez questão de elogiar a novidade. “Ficou diferente, mais bonito, florido. Quando a gente olha essas cores parece que dá mais vida pro lugar. Essa mudança está sendo bem legal”, comentou.

O cronograma é definido pelos técnicos da pasta. Ainda esta semana, as equipes da Smisp iniciam os trabalhos do programa de paisagismo na avenida Doutor Olavo Guimarães, na Vila Arens.