As 16 modalidades do programa são: tênis de campo, atletismo, futsal, natação, Escola da Bola, ciclismo, bocha, capoeira, dança, goalball, karatê, caminhada, corrida de rua, atividades náuticas, musculação e ginástica rítmica. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura, clicar em ‘Serviços Mais Acessados’ e, em seguida, no ícone ‘PEAMA 2026 – Entrevista’.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), abre na próxima segunda-feira (23), às 9h, as inscrições para as aulas gratuitas das 16 modalidades do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama), vinculado ao Departamento de Esporte Adaptado (DEA).

Um dos requisitos para efetuar inscrição em uma das modalidades é residir em Jundiaí. A inscrição poderá ser feita até o meio-dia de 6 de abril. O passo seguinte do processo é o sorteio eletrônico dos alunos, que ocorrerá no dia 14 de abril, às 14h, no auditório do 8º andar do Paço Municipal.

O evento poderá ser acompanhado presencialmente, mas isso não é obrigatório e não excluirá quem não comparecer. Podem pleitear vagas pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e transtornos mentais nascidas até 2020, ou seja, que completam seis anos em 2026.

A publicação das listas dos sorteados será feita no dia 24 de abril. Outras informações sobre as inscrições para as aulas do PEAMA podem ser obtidas pelo e-mail peama@jundiai.sp.gov.br ou por meio dos telefones (11) 4589-9444 e (11) 99569-7409 (WhatsApp).