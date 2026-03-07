Nadadores do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA), da Prefeitura de Jundiaí, participaram neste sábado (7) do Open Paulista de Paranatação, promovido pela Federação Aquática Paulista (FAP), com apoio da Prefeitura. As competições aconteceram na piscina do CECE Nicolino de Luca (Bolão) e contaram com 120 inscritos de várias regiões do Estado de São Paulo, sendo 12 do programa.

Mesmo debaixo de chuva, os nadadores, com deficiências física, visual e intelectual, não pouparam esforços para tentar medalhas nos estilos livre, costas, peito, medley e borboleta. Com um histórico de recordes no atletismo, Alessandro Alexandrino dos Santos, 38, que ficou tetraplégico aos 16 anos após mergulhar nas águas rasas de uma lagoa, se emocionou com a experiência de ressignificar sua relação com a água, sua mais nova paixão. “Como uma pessoa tetraplégica com lesão alta, a natação me traz uma sensação de liberdade indescritível. E esse clima de competição e de conquistas me motiva muito”, disse.

Claudete Machado de Oliveira, 59 anos, perdeu o medo da água por meio do PEAMA, e há anos encontra na natação uma forma de se superar. “Adoro nadar principalmente pela saúde do corpo e da mente. E cada competição é como se fosse a primeira, é sempre uma adrenalina diferente.”