Nadadores do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA), da Prefeitura de Jundiaí, participaram neste sábado (7) do Open Paulista de Paranatação, promovido pela Federação Aquática Paulista (FAP), com apoio da Prefeitura. As competições aconteceram na piscina do CECE Nicolino de Luca (Bolão) e contaram com 120 inscritos de várias regiões do Estado de São Paulo, sendo 12 do programa.
Mesmo debaixo de chuva, os nadadores, com deficiências física, visual e intelectual, não pouparam esforços para tentar medalhas nos estilos livre, costas, peito, medley e borboleta. Com um histórico de recordes no atletismo, Alessandro Alexandrino dos Santos, 38, que ficou tetraplégico aos 16 anos após mergulhar nas águas rasas de uma lagoa, se emocionou com a experiência de ressignificar sua relação com a água, sua mais nova paixão. “Como uma pessoa tetraplégica com lesão alta, a natação me traz uma sensação de liberdade indescritível. E esse clima de competição e de conquistas me motiva muito”, disse.
Claudete Machado de Oliveira, 59 anos, perdeu o medo da água por meio do PEAMA, e há anos encontra na natação uma forma de se superar. “Adoro nadar principalmente pela saúde do corpo e da mente. E cada competição é como se fosse a primeira, é sempre uma adrenalina diferente.”
E teve quem ocupou as arquibancadas para compor a torcida. Airton Aparecido dos Santos e Marli dos Santos foram prestigiar o atleta Pedro Fagian, de São Carlos, que é filho de um casal de amigos. “Achamos muito interessante a iniciativa. A competição é uma maneira de eles lidarem com os desafios que eles têm, praticarem uma atividade física e socializarem”, afirmou Airton. Marcaram presença também atletas de São José dos Campos, Limeira, Bauru, Campinas, Itatiba, Presidente Prudente e Sorocaba.
O Open de Paranatação é a primeira competição da modalidade no ano do 30º aniversário do PEAMA. Para a diretora do Departamento de Esporte Adaptado da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), Vanessa Patrícia Rancoletta do Nascimento, a disputa é uma agenda importante porque, além de ser em casa para os atletas jundiaienses, homologa tempo para o ranking nacional. “Isso ajuda a prepará-los para as próximas competições que virão, que são várias. A partir das marcas de ranking, eles vão sendo convocados, e isso é muito significativo.”