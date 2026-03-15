O Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama), da Prefeitura de Jundiaí, completa 30 anos neste domingo (15). Ao longo dessas três décadas, o programa se consolidou como referência na cidade ao ampliar oportunidades, fortalecer vínculos familiares e promover a participação ativa das pessoas com deficiência na sociedade por meio do esporte.

Um marco importante foi alcançado em 2025, quando o Peama passou a ser oficialmente uma política pública permanente de Estado, após a aprovação unânime, na Câmara Municipal, do projeto de lei de autoria do prefeito Gustavo Martinelli.

“O Peama é um orgulho para Jundiaí e uma conquista da nossa gente. Todos os envolvidos na iniciativa merecem os nossos parabéns, pelos exemplos de superação e amor ao esporte”, revelou o prefeito. “O programa é uma política de acolhimento, conhecimento, paixão e fortalecimento dos vínculos familiares. É emocionante ver o envolvimento dos alunos, parentes, professores e demais parceiros”, emendou a secretária de Esporte e Lazer Rita Orsi.