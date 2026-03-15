O Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama), da Prefeitura de Jundiaí, completa 30 anos neste domingo (15). Ao longo dessas três décadas, o programa se consolidou como referência na cidade ao ampliar oportunidades, fortalecer vínculos familiares e promover a participação ativa das pessoas com deficiência na sociedade por meio do esporte.
Um marco importante foi alcançado em 2025, quando o Peama passou a ser oficialmente uma política pública permanente de Estado, após a aprovação unânime, na Câmara Municipal, do projeto de lei de autoria do prefeito Gustavo Martinelli.
“O Peama é um orgulho para Jundiaí e uma conquista da nossa gente. Todos os envolvidos na iniciativa merecem os nossos parabéns, pelos exemplos de superação e amor ao esporte”, revelou o prefeito. “O programa é uma política de acolhimento, conhecimento, paixão e fortalecimento dos vínculos familiares. É emocionante ver o envolvimento dos alunos, parentes, professores e demais parceiros”, emendou a secretária de Esporte e Lazer Rita Orsi.
Em números, o programa tem cerca de 400 alunos praticando 16 modalidades e orientados por 30 professores – entre educadores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e contratados pela Associação Jundiaiense de Esportes Paralímpicos (AJEP) –, além de estagiários e voluntários.
Mais de 1, 5 mil alunos já passaram pelo programa. As modalidades oferecidas são: tênis de campo, atletismo, futsal, natação, Escola da Bola, ciclismo, bocha, capoeira, dança, goalball, karatê, caminhada, corrida de rua, atividades náuticas, musculação e ginástica rítmica.
“É uma honra fazer parte desse grupo. O programa foi idealizado por pessoas iluminadas, visionárias, que há três décadas tiveram um olhar diferente para as pessoas com deficiência, que ficavam escondidas em suas casas. O segredo do sucesso do PEAMA é olhar para as potencialidades dos alunos, entendendo cada um em sua individualidade, estreitando as relações entre alunos, familiares e profissionais”, destacou a diretora do Departamento de Esporte Adaptado da SMEL, Vanessa Patrícia Rancoletta do Nascimento.
Victor Piansentin Pereira de Medeiros tem 20 anos. Desde os cinco, é aluno e está sempre na piscina do CECE Nicolino de Luca (Bolão) para as aulas de natação. “Gosto dos professores e do convívio com os colegas. É um prazer e uma satisfação participar das atividades. O PEAMA melhorou muito a minha vida”, disse. “Já participei de vários campeonatos, tanto em Jundiaí quanto em Valinhos e Vinhedo. Tenho um monte de medalhas”, lembrou Victor, cheio de orgulho.