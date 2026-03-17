O Programa Bolsa Estágio do Ensino Médio (Beem), iniciativa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), lançou no dia 23 de fevereiro seu novo edital. A ação já beneficiou mais de 10,5 mil estudantes do ensino médio técnico da rede pública estadual e tem como meta alcançar 30 mil jovens atendidos. No novo edital, Jundiaí tem 74 vagas.
Voltado ao estímulo do ensino técnico, combate à evasão escolar e promoção da inclusão produtiva, o programa custeia a contratação de estagiários por empresas durante os primeiros seis meses, oferecendo bolsa-auxílio mensal de até R$ 883,66. Nos casos de estágio presencial, as empresas também devem garantir o auxílio-transporte. Após esse período, há possibilidade de renovação do contrato ou efetivação do estudante como jovem aprendiz ou sob regime CLT.
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Atualmente, o Beem conta com cerca de 46 mil estudantes cadastrados em seu banco de talentos e mais de 5 mil empresas participantes, incluindo grandes nomes como Magazine Luiza, Samsung, Fini, CVC e Cogna Educação.
Para aderir ao programa, as empresas precisam atender a requisitos como possuir CNPJ ativo há pelo menos seis meses, ter no mínimo seis funcionários, manter regularidade fiscal e trabalhista e operar no Estado de São Paulo. Também é necessário disponibilizar um profissional qualificado para supervisionar o estágio e garantir condições adequadas de aprendizado e segurança.
Segundo Bruno Melo, coordenador de Operações e Atendimento da Administração Pública do Ciee, “o Programa Beem tem transformado a vida de milhares de jovens ao unir formação profissional, permanência escolar e empregabilidade, fortalecendo o protagonismo juvenil”.
Com suporte do Ciee, o programa também contribui para a redução de custos de recrutamento e assegura o cumprimento da Lei de Estágio nº 11.788/2008.
Selos Empresas BEEM
Para reconhecer empresas engajadas na formação de jovens, o programa criou os Selos Empresas Beem. O Selo Prata é concedido às empresas que tenham ao menos um estagiário concluinte com avaliação igual ou superior a 8. Já o Selo Ouro é destinado às organizações que, além desse critério, também tenham contratado pelo menos um egresso do programa.
Oportunidades para estudantes
As vagas são destinadas a alunos matriculados na 2ª ou 3ª série do ensino médio técnico da rede estadual. Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos, frequência escolar igual ou superior a 85%, participação no Saresp e disponibilidade para estagiar até quatro horas diárias sem prejuízo dos estudos.
Mais informações sobre o programa e adesão de empresas estão disponíveis no site oficial: https://beem.ciee.org.br/empresas/