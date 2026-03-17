O Programa Bolsa Estágio do Ensino Médio (Beem), iniciativa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), lançou no dia 23 de fevereiro seu novo edital. A ação já beneficiou mais de 10,5 mil estudantes do ensino médio técnico da rede pública estadual e tem como meta alcançar 30 mil jovens atendidos. No novo edital, Jundiaí tem 74 vagas.

Voltado ao estímulo do ensino técnico, combate à evasão escolar e promoção da inclusão produtiva, o programa custeia a contratação de estagiários por empresas durante os primeiros seis meses, oferecendo bolsa-auxílio mensal de até R$ 883,66. Nos casos de estágio presencial, as empresas também devem garantir o auxílio-transporte. Após esse período, há possibilidade de renovação do contrato ou efetivação do estudante como jovem aprendiz ou sob regime CLT.

LEIA MAIS: