O PIX automático permite que os clientes optem pelo meio de pagamento independe de onde tenham conta bancária. O débito automático só é possível se a instituição financeira e a empresa tiverem convênios bilaterais. A nova modalidade de pagamento garante autonomia ao cliente e dá a ele a possibilidade de gerenciar todos os seus pagamentos recorrentes de forma prática, transparente e centralizada.

Jundiaienses já podem pagar a conta de energia por meio do PIX automático. A CPFL Energia disponibiliza o novo meio de pagamento para suas quatro distribuidoras. A nova modalidade é uma forma de pagamento recorrente das contas de energia.

Para aderir ao PIX Automático, o cliente deve acessar o site ou o aplicativo da CPFL e realizar o cadastro com os seus dados bancários. Na sequência, ele autoriza a recorrência uma única vez no aplicativo do seu banco, assim, as próximas contas passam a ser debitadas automaticamente no vencimento. Além deste benefício, o cliente também tem acesso ao histórico de agendamentos e pagamentos, além de cancelar a autorização.

Modernização

O pagamento por meio do PIX automático marca o início da substituição gradual do débito automático pela CPFL Energia, que já não aceita novos cadastros para essa forma de pagamento desde o começo de fevereiro. Os clientes da CPFL que atualmente têm as contas em débito automático não precisam se preocupar com a interrupção inesperada do serviço.

Segundo a CPFL Energia, a migração do PIX automático será realizada ao longo de 2026 e os clientes serão comunicados sobre a mudança e divulgação de todos os procedimentos necessários.